Epa Colombia es una de las influenciadoras más reconocidas del país. ‘Epa Colombia’ causa furor al regalar keratinas a sus seguidoras

Durante los últimos meses ha dado mucho de qué hablar debido a la condena impuesta por la justicia colombiana debido a su escándalo con Transmilenio por el cual fue condenada a 63 meses de prisión.

Sin embargo, por ahora Daneidy Barrera sigue en su casa y está completamente dedicada a su empresa.

Para nadie es un secreto que el éxito de su empresa ha sido rotundo y sigue creciendo.

La también influenciadora ha ganado suficiente como para darse varios gustos y seguir expandiéndose.

En los últimos días ha dado de qué hablar por el beso con Lina Tejeiro, su participación en la fiesta de la actriz, lanzar dinero desde un helicóptero y ahora por regalar keratinas.

En sus historias de Instagram se ve a Barrera en el marco de la feria de belleza y salud que se realiza en Corferias en Bogotá, allí llega y un gran grupo de seguidoras comienzan a gritar cuando la ven.

No obstante la empresaria al ver la reacción de todas decidió comenzar a regalar keratinas lanzándolas por el aire.

El miércoles 6 de octubre, la mujer compartió a través de sus historias de Instagram un contundente mensaje para todos aquellos que la han criticado:

“¿Tú sabes cuántas fundaciones me han robado el dinero?, ¿Tú sabes a cuántas personas he querido ayudar?, amiga no me critiques, ¿Tú sabes cuántas personas recogieron el dinero?, Nada voy a estar en Ciudad Bolívar y Soacha mi amor, quiero que tú no me juzgues ni me critiques, porque mi dinero es 100 % legal, la Dian podría venir a visitarme y me condecoraría porque si pago impuestos, porque no evado”, mencionó la empresaria.