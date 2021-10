Como si no tuviesen suficiente estigmatización y odio en Colombia, las mujeres trans se enfrentan a la discriminación doble si son acusadas de delinquir. Policía trans destituida por robo denuncia transfobia en la Policía Nacional

De hecho, 32 de ellas han sido asesinadas.

Por eso, cuando una ex patrullera como Andrea Cortés Guarín es destituida al ser acusada de robo, la transfobia se intensifica.

De hecho, su situación se volvió noticia al ser solo ella una mujer trans. E incluso Matador le hizo una caricatura repugnante.

Esta, aludiendo a su orientación de género.

Cortés Guarín fue acusada del presunto robo de un contorno de ojos de 141 mil pesos.

Esto, en una droguería ubicada al norte de Bogotá. Por ello la destituyeron e inhabilitaron por 11 años.

Claramente, la señalaron por su orientación de género y ella denunció el hecho, sobre todo al tener lugar en su antigua institución.

Así lo planteó con un video entre lágrimas, que posteó en Instagram.

Ahí planteó que -qué sorpresa, por demás- que la institución es transfóbica.

“La gente que cree en mi inocencia, muchas gracias. No tiene sentido seguir luchando con una institución que a una mujer trans la ven como antinatural”, comentó ella.

Además, ella afirmó que tuvo situaciones desagradables en su paso por la Policía Nacional debido a su orientación de género.

Ahora bien, en el video de seguridad se ve cómo la mujer toma el producto y lo introduce en su bolsa.

Tampoco canceló el producto.

Ella, a pesar de todo, defiende su inocencia. Aseguró que canceló todos los productos.

Pero ante lo sucedido, estos son algunos de los comentarios:

“Pero señora, usted está en problemas porque se robó algo, no por su condición. Por favor, no se victimice”, “Robo es robo, no le ponga cortina de humo”, “Antinatural es que un policía se robe una crema”, “Qué tristeza”, “Es lamentable, pero estaba con el uniforme y eso lo agravó más”.