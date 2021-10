Ana Karina Soto es una de las presentadoras más comentadas del país. Ana Karina Soto reveló que perdió dos bebés y por eso no ha tenido más hijos

Saltó a la fama hace casi 20 años, tras participar en Protagonistas de Novela.

Desde entonces ha hecho parte de los medios nacionales y siempre ha trabajado en RCN.

Durante muchos años presentó la sección de entretenimiento, y este año su carrera dio un giro.

Actualmente hace parte de Mañana Express y de Buen Día Colombia, programas matutinos del mismo canal.

Parece que está pasando por uno de sus mejores momentos y así lo ha mostrado en sus redes sociales.

Profesionalmente hace parte de varios proyectos, y personalmente su relación y su familia han sido comentadas en los últimos días.

Primero, porque su pareja, Alejandro Aguilar se ha mostrado muy enamorado.

En sus cuentas de Instagram se han dedicado románticos mensajes y comentarios.

Así lo hizo ella hace unos días para celebrar el día del amor y la amistad.

Allí escribió toda la letra de una de las canciones de Carla Morrison y él le respondió con el mismo amor.

Por otro lado, el protagonista de sus vidas es su hijo Dante, que hace unos días cumplió años.

El niño cumplió cinco años el 10 de septiembre y la familia lo celebró por todo lo alto.

En varias ocasiones la presentadora ha dejado ver que su hijo es su más grande prioridad.

Por eso, sus seguidores le han preguntado si anteriormente no había pensado en tener más hijos.

Ella ha respondido que, aunque sí querían, junto a su pareja decidieron que si en el 2020 esto no sucedía, ya no lo harían.

Ahora, por primera vez se refirió al porqué de esta decisión.

“Yo tuve una pérdida antes de Dante y una después de Dante. No he tenido más hijos porque no he podido tener más hijos“.