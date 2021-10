Debido a la pandemia causada por la COVID-19 muchas de las industrias tuvieron que detenerse. LEO el único restaurante colombiano entre los 50 mejores del mundo

Entre ellas la gastronómica, que se vio bastante afectada durante unos meses.

Ahora que todo está reactivándose, también regresó The World’s 50 Best Restaurants y la ceremonia del 2021 fue realizada el cinco de octubre.

Muchos estaban a la expectativa sobre qué restaurantes se encontrarían en la prestigiosa lista.

El restaurante LEO de la chef Leonor Espinoza es uno de ellos, y bastantes colombianos celebran que esté dentro de la lista.

Esto, porque es el único restaurante nacional que entró a la categoría de los 50 mejores restaurantes del mundo.

Actualmente ocupa el puesto número 46 y en el año 2019, aunque ya estaba en la lista, era el número 49.

LEO es de Leonor Espinosa y la sommelier Laura Hernández Espinosa, quien también es su hija.

Con respecto al puesto número 46, la chef aseguró:

“Siento una gran satisfacción por este logro que no es personal sino colectivo. Un reconocimiento que funciona como plataforma no solo para reconocer al restaurante, sino porque es una buena oportunidad para que la cocina colombiana se vuelva más visible y de interés para un público exterior que aún no concibe el país como destino culinario”.