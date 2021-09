Rawdy Reales: el médico estrella en las redes sociales

La ciencia es para todos, de nada sirve la investigación y los progresos sin encontrar la manera de hacer llegar todo este conocimiento a la población general. Y esto, cuando hablamos de la salud, algo que nos preocupa a todos, se vuelve todavía más evidente.

Por ello, y gracias a la expansión por la que han pasado las redes sociales, a día de hoy podemos encontrar distintas figuras en el panorama hispano que dedican parte de su tiempo a divulgar entre sus seguidores la medicina y la salud en general.

Este es el caso de Rawdy Reales, un influencer colombiano de la medicina que desde hace cinco años educa a personas relacionadas con el ámbito de la salud y al público en general a través de las redes sociales.

En Instagram, Facebook, YouTube y distintas plataformas sociales, da guías de qué hacer cuándo un niño se atora, cómo saber que la presión arterial está en cifras normales, cómo cuidar el corazón y demás que interesan a la población en general.

Gracias a este trabajo recibió un reconocimiento de parte del Ministerio de Salud y Protección Social en el marco del día del bloguero, hablamos con él sobre su trabajo y cómo recibió esta distinción.

Cuénteme en primera medida sobre este reconocimiento que te hacen como médico influencer aquí en Colombia.

Dos semanas antes del día del bloguero, que es 21 de agosto, me contacta directamente la cuenta del Ministerio de Salud y Protección Social, dándome una información, en concordancia con la conmemoración de ese día, me dicen que iban a hacerle seguimiento varias personas que crean contenido de salud, y que en definitiva habían decidido darme un reconocimiento a mí. Este es un reconocimiento que entre varias personas que ellos seleccionan, se lo dan a una sola persona.

Para mí fue una gran sorpresa honestamente, porque yo he sido una persona que ha ido de frente en contra de algunas políticas del Ministerio, yo salí a marchar en contra de la reforma a la salud, cuando no se pagaron a tiempo los bonos COVID, cuando la vacunación se retrasó, cuando no hubo cierres oportunos de aeropuertos. Entonces dije wow, aquí está pasando algo super interesante.

¿Usted considera que ese reconocimiento viene a través de toda su comunicación a través de la plataforma de Instagram?

Es un todo, el trabajo que yo vengo realizando es de casi cinco años, cuando comencé a crear contenido inicialmente para Instagram, que digamos que es una de las redes sociales donde más me muevo, pero no es donde más tengo seguidores. He intentado no quedarme en una sola parte, siempre intento hacer varias cosas, YouTube, TikTok, Twitter, Facebook, Kwai, Snapchat, pero mi contenido es muy similar, en Instagram me dedico educar a personal de la salud, pero en las otras a dar información a la población general sobre la salud.

Entonces ya son cinco años de trabajo en donde Instagram me ha permitido tener cierto reconocimiento, pero por ejemplo hace tres o cuatro años yo te hablaba de Facebook, y es una red social que te permite crecer rápidamente, ahí tengo cerca de 2 millones y TikTok, que voy a cumplir un año de tener TikTok, y ya tengo casi 4 millones de seguidores. Esto ha permitido que en todas las redes, el contenido se viralice y que de alguna u otra forma intentemos dar información veraz, y oportuna.

¿Tiene algún recuerdo de cuál fue el primer contenido que se hizo viral en sus plataformas de redes sociales?

Dos cosas a las que yo les apunté siempre fueron, uno, la prevención, y dos, educar, no a profesionales, sino a personas del común. Personas que pudieran sentir en algún momento que su vida está a punto de derrumbarse, que su vida tiene dificultades, entonces tengo un video que es “¿qué hacer si un niño se atraganta?”, ese video tuvo cerca de 1 millón de me gusta e incluso actualmente tiene 27 millones de reproducciones.

Y luego hice ese mismo video, pero en adultos, y ese video concordó con que un abogado, cerca de Valledupar, su esposa era médico y se murió ahogado un domingo porque estaba en un balneario y se ahogó, se atoró con algo y se ahogó, entonces hice posteriormente ese video y tiene 39 millones de reproducciones.

¿Qué siente que le ofrecen las redes sociales que no encuentra poder comunicar desde cualquier otro ámbito?

Primero el tiempo, el tiempo porque yo tengo la posibilidad de tener un solo trabajo, siempre he optado por eso, tengo un solo trabajo para poderle dedicar el tiempo necesario cuando voy a la clínica a mis pacientes, pero también al estar desde mi casa poder estar creando contenido, elaborar eso y expresar de una manera clara sencilla y concisa es lo mejor.

Lo otro es que las redes sociales son universales y ahora con esto de la pandemia se hizo mucho más necesario tenerlas, entonces creo que poder llegar con ese contenido a personas que piensan “tengo COVID y se me fue el olfato ¿qué puedo hacer?”, entonces yo le voy a enseñar cómo recuperar el olfato, si una persona necesita ir al médico, pero vive en un pueblo y no tiene acceso a la salud de manera sencilla, porque las clínicas están ocupadas, porque estamos en pandemia, de paso la persona puede ver ese video y le puede servir mucho.

Cuando se dio cuenta que se había convertido en un influencer, ¿esto lo llevó a estar más activo en las redes sociales?

Creo que sí, yo creo que el término “Influencer”, de paso si lo soy, pero siempre me he denominado, desde el principio, como un “creador de contenido”, de paso puedo influenciar en algunas personas y me gustaría que siempre fuera de manera positiva, pero eso me sucedió a mí cuando yo estaba haciendo mi especialidad, me senté un día a compartir con unos compañeros una taza de café y ellos me comenzaron a decir que si yo no dimensionaba todo lo que yo podía hacer por medio de las redes sociales, entonces en ese momento yo dije “bueno, creo que tengo un compromiso tanto profesional, como social con los profesionales de la salud”, y sí, efectivamente esto hizo que yo me volviera un poco más activo y creara mucho más contenido, y que de una u otra manera mi redes sociales estén ahí creciendo poco a poco.

¿Cómo es su relación con todo el público que lo sigue?

Yo tengo algo muy chévere y muy particular y es que yo no tengo mucho hate, y para mí eso es bonito, hay gente que dice “ay es que si no tienes hate es que estás haciendo las cosas mal”, no porque yo intento mostrar algo diferente de la medicina, intento no ser el típico médico arrogante, prepotente, que explica de una manera difícil, que si no sabes te critica, o que si no sabes de alguna u otra manera te sientes como menospreciado. Entonces yo tengo esa gran particularidad.

El mayor porcentaje de mis seguidores, y estaría diciéndote que un 80% son profesionales del área de la salud, y cuando hablo de porcentajes no es solamente médico, médicos, enfermeros, odontólogos, fisioterapeutas, microbiólogos, bacteriólogos, camilleros, terapia respiratoria; y hay un 20% que no tiene ni idea de por qué me siguen, pero me siguen porque les gusta lo que yo hago, y hay abogados, administradores, comunicadores, entre otros, y me llama la atención que cuando me escriben o me siguen siempre me dicen eso, “no sé por qué te sigo porque no tengo nada que ver con la salud, pero me gusta tu contenido”.

¿Hay algo que todavía no hubiera hecho y quiera hacer en las redes sociales, algún tema por tocar o por explorar?

Sí, hay temas que he tocado, pero que no he profundizado, temas muy importantes. El primero aborto, un tema ultra sensible y que estoy organizando un panel de expertos, un sacerdote, una persona pro aborto, una persona pro vida, estamos organizando esto sobre el aborto. Número dos eutanasia o muerte digna, para mí es un tema fundamental que tiene muchas rencillas todavía, y que además de esto genera muchas controversias. Y el otro tema que siempre he querido tocar es el tema de identidad de género, en donde tocamos unos aspectos mucho más profundos, como si se nace, si se hace, si es genético, no es genético, si es ambiental, que eso está muy ligado a mi profesión, a la mente, el espíritu, todo.

Algún proyecto que nos pueda avanzar de ¿qué viene para usted en términos de su trabajo?

Proyectos en términos de trabajo, este año dos cosas muy interesantes, uno es que estoy en pro de hacer mi propia consulta privada, de hacer mi consultorio privado y me lo han pedido muchísimo, lo tuve en mente a principios de este año, pero por la pandemia no lo pude hacer. Y número dos es una sorpresa, en donde vamos a integrar la medicina con algo de diversión, de esparcimiento, además seguir viajando, pronto voy a tener regreso a México con nuevamente contenido académico, voy a hacer un taller allá, de urgencias cardiológica.