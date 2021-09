Melissa Martínez es una de las presentadoras colombianas más comentadas del momento. El mal rato que pasó Melissa Martínez por error con una prenda

En sus redes sociales sus seguidores han aumentado bastante y no pierden la oportunidad de halagarla.

Su cuenta de Instagram ya tiene más de 2 millones y medio de personas siguiendo su vida.

Para nadie es un secreto que siempre ha resaltado por su belleza y carisma.

A finales del 2019 la presentadora llegó al altar junto al futbolista Matías Mier.

Los dos se han mostrado más que enamorados y pasan por un buen momento en su relación.

Actualmente él está viviendo en Medellín, y ella viaja cada fin de semana.

Los dos han presumido su lujosa casa con varias fotografías y videos en sus redes sociales.

El lugar tiene un área de BBQ, piscina y ventanas de piso a techo, que iluminan la casa.

Al parecer los dos han diseñado su rutina de forma que pasan juntos todo el tiempo que pueden.

Mientras tanto, ella sigue en Bogotá dedicada a su trabajo y a su empresa.

A la pareja le han preguntado en distintas ocasiones si quieren tener hijos.

Los dos han asegurado que sí, pero que aún no es el momento para hacerlo.

Y es que están esperando que pase el mundial de Qatar 2022 para hacer crecer su familia.

Para nadie es un secreto que a través de su cuenta de Instagram documenta cada parte de su vida.

Y es que a diario trabaja en diferentes cosas y además se dedica a su emprendimiento.

Durante esta semana, la presentadora dio de qué hablar por uno de sus looks.

Y es que decidió usar un body ceñido al cuerpo, y sobre este una camisa que completó el outfit.

Aunque a ella le encantó cómo se veía, parece que sus compañeros no lo entendieron.

Por eso, durante el programa, varias veces le advirtieron que debía cerrarse la camisa, pues pensaron que se veía su ropa interior.

“Fue horrible porque todo el programa fue como “ciérrate la camisa” y yo decía, pero no entienden que esto es un body, fue horrible, ya no me lo puedo poner” afirmó.