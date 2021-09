Carolina Soto es una de las presentadoras más comentadas del país. Carolina Soto habló sobre la medida que ha tomado por la inseguridad en la ciudad

Actualmente hace parte del equipo de Día a Día, junto a Carlos Calero, Catalina Gómez y Carolina Cruz.

Gracias a su forma de interactuar con sus seguidores tiene bastantes.

En su cuenta de Instagram ya tiene más de tres millones de personas pendientes de su vida.

Muchos de ellos no pierden la oportunidad de halagarla y comentar cada una de sus publicaciones.

Sus hijos, Violetta y Valentino se roban la atención en redes sociales debido a su gran ternura.

Asimismo, muchos están pendientes de su esposo y de su matrimonio, que parece estar más que bien.

La presentadora comparte detalles de su día a día a través de su cuenta de Instagram.

De hecho, normalmente sube un gran número de historias en las que muestra sus actividades diarias.

Es por esto que sus seguidores notaron que lleva un tiempo sin usar su anillo de matrimonio.

Esto encendió los rumores sobre un presunto problema en su relación, sin embargo ella aclaró que no es así.

Allí comentó que debido a la inseguridad en Bogotá, ha decidido no usar joyas costosas.

“Yo prefiero andar con cosas baratas, yo por eso todas estas cosas que compro se las recomiendo, porque son baratas. A mi no me gusta andar con cosas ostentosas, que el ladrón después vaya a creer que eso cuesta quién sabe qué y me atraquen”, afirmó.