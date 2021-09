Dani Duke habló sobre su “primera vez” con La Liendra y confiesa que estaba “demasiado” nerviosa

Dani Duke y La Liendra son una de las parejas más nombradas de toda Colombia. Desde que están juntos, los influencers han dado mucho de qué hablar y nunca les falta la polémica.

Sin embargo, tanto el pereirano como la paisa se han mostrado sumamente felices a través de sus redes sociales. Juntos han compartido sus logros, viajes y un montón de momentos especiales.

Recientemente, Dani Duke sorprendió a sus seguidores al revelar cómo fue el primer encuentro íntimo que tuvo con el creador de contenidos, y lo hizo sin ningún tabú.

Dani Duke confesó cómo fue su “primera vez” con La Liendra

La también maquilladora realizó la dinámica de preguntas y respuestas a través del formato de ‘stories’ en Instagram. Fue entonces cuando un seguidor le indagó sobre cómo fue su primera experiencia íntima con su novio.

“¿Estabas nerviosa la primera vez que ibas a tener intimidad con Mauro?”, fue la pregunta directa que le hizo. Por su parte, Dani Duke respondió: “Demasiado y después me puse a llorar y no le hablé como por un día entero. Estoy loca”.

Si las estimaciones no fallan, ambos influencers están cerca de cumplir el año de novios. Foto: Instagram @daniduke

Otra de las preguntas atrevidas que le hicieron a Duke fue: “¿Dónde ha sido el lugar más loco que has hecho el delicioso?”. Y ella respondió con un corto video haciendo un gesto de silencio con dos emojis de barco y avión.

La cuenta de Instagram dedicada a la farándula colombiana @famososhastalaz compartió el video de la influencer y los usuarios no tardaron en opinar al respecto. “Yo también me habría puesto a llorar del arrepentimiento”, “nervios o susto”, “Yo sí me pondría nerviosa con semejante bobo”, “yo como ella no le hablo más” y “cualquiera se asusta”, fueron algunas de las reacciones.

La influencer lanzó su sitio web exclusivo y reveló cuánto cuesta la suscripción

Dani Duke le anunció a sus 3,7 millones de seguidores en Instagram que ya lanzó su página web con contenido exclusivo. A través del formato de stories, la novia de La Liendra aseguró que ya está disponible esta nueva plataforma donde mostrará su lado más sensual.

“Si ustedes se suscriben por un mes, el valor es de 5.99 dólares (unos 23.960 pesos colombianos), pero si ustedes se suscriben al año el valor es de 17.99 dólares (71.960 pesos colombianos)”, aseguró Dani Duke en sus stories.

Además, reiteró que: “es contenido exclusivo, no lo van a ver en ninguna otra plataforma, en ninguna otra página web, solamente allá”.

Parte del contenido que Dani Duke promocional en su sitio web exclusivo. Foto: Instagram @daniduke

Sin embargo, el lanzamiento de la plataforma no estuvo exenta de polémica, pues la influencer denunció el robo de su iPad con fotos exclusivas que pertenecen al sitio y que estaba siendo extorsionada. Algo que para los seguidores lució como una estrategia de marketing.

“En el correo una persona me dice que tiene mi iPad y que tiene en sus manos contenido, fotos y me estaba amenazando o tratando de extorsionar con ese contenido que es mío”, puntualizó.

Pero los usuarios no se la creyeron tan fácilmente. “Qué necesidad de inventar ese cuento que le están extorsionado, pretexto solo para montarle competencia a la Luisa”, “la típica publicidad de las fotos filtradas y extorsiones muy trillada pero funciona” y “óyeme pero qué negocio esta gente”, fueron algunos de los cometarios.