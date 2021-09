La influencer colombiana Luisa Fernanda W se encuentra en Ciudad de México junto a Pipe Bueno en temas de negocios, por esta razón en la noche de este martes vivieron el sismo de 7 grados de magnitud. Luisa Fernanda W describió los momentos de temor por el temblor en Ciudad de México

De acuerdo con los resortes el fuerte sismo sacudió la costa de México y se sintió hasta el Distrito Federal.

El movimiento telúrico tuvo una magnitud de 7,1 y se generó a 11 kilómetros al sureste de Acapulco.

Minutos más tarde, a las 9:18 p.m., surgió una réplica de magnitud preliminar 5.2 a 5 kilómetors del mencionado municipio del estado de Guerrero.

Las primeras informaciones indican que no se registran víctimas o daños materiales.

Además así lo hizo saber Luisa quien después de lo que pasó apareció en sus redes para describir los que había vivido.

“Para los que no saben aquí en México hubo un sismo, o sea yo sentí eso, no no no durísimo, pero bueno gracias a Dios estamos bien…hasta ahora leyendo noticias no pasó nada grave, les cuento que nunca en mi vida había sentido un temblor de esta magnitud, para mí esto es muy fuerte, casi me da algo ahí“.