Mateo Carvajal ha demostrado que su hijo Salvador es la persona más importante en su vida. Mateo Carvajal muestra a su hijo Salvador haciendo ejercicio y encanta a muchos en redes

El pequeño nació a mediados del 2019 y acaba de cumplir dos años de vida.

Es fruto de la relación entre el deportista y la presentadora Melina Ramírez. Los dos se conocieron en medio de las grabaciones de “El Desafío” en el año 2017.

Allí, él se convirtió en el ganador del reality deportivo y ella era una de las presentadoras.

Sin embargo, parece que el amor llegó a su fin un poco antes de que Salvador llegara al mundo.

Lo cierto es que la pareja anunció su separación definitiva en diciembre del 2019. Desde entonces parece que, aunque no están juntos, tienen una buena relación gracias a su hijo.

Así lo han demostrado a través de sus redes sociales con algunas interacciones.

Pero lo que más llama la atención es la forma en como ambos llevan el tema de su pequeño hijo Salvador, siempre se les ve amenos cuando cada uno lo tiene para compartir tiempo.

Y es que el pequeño se ha ganado el cariño de los seguidores de sus padres, por eso le siguen la pista a todo lo que postean. En esta oportunidad un video del pequeño en una caminadora se volvió sensación.

Mateo aparece montando al niño en la máquina para que corra y de manera genuina el pequeño comienza a correr como si no fuera la primera vez que lo hiciera.

Sus tiernas reacciones han encantado a los seguidores del deportista.

Son muchos los seguidores del deportista quienes admiran la buena relación y dedicación que tiene con su hijo.

Sin embargo a quienes siempre están atentos para criticarlo por todo, por eso hace unos días no dudó en contestar las constantes críticas.

La respuesta del atleta paisa ante los cuestionamientos no se hizo esperar y, en sus palabras, dice que tiene muy claro el papel que desempeña como padre en la formación de Salvador y advierte que su principal deseo es criar a un hombre que, en contraste con sus críticos, aprenda a respetar los gustos y las diferencias que tiene con los demás.

“Yo como papá tengo muy clara la responsabilidad que tengo con respecto al proceso de formación de mi hijo, porque él es la persona que yo más amo, respeto y admiro. Él es el regalo más grande que Dios me dio y, por eso, antes de que decida hacer cualquier cosa yo pienso que lo más importante es que aprenda a ser persona, a compartir cuando tenga y cuando no también estar ahí. Quiero que aprenda a aceptar las diferencias y que no le importe cómo tengas el pelo y qué te gusta. Esa es la base que a mí me corresponde”, comentó Mateo Carvajal.