Andreina Fiallo ha dado de qué hablar durante los últimos meses. Andreina Fiallo se sinceró sobre lo duro que ha sido su séptimo mes de embarazo

Desde inicios del 2020 salió a la luz que está en una relación con el futbolista Javier Reina.

Los dos decidieron darse una nueva oportunidad en el amor y aunque al principio lo mantuvieron en privado, el noviazgo fue publicado.

Sin embargo, gran parte de su romance sigue haciendo parte de su vida privada y no lo comparten en redes sociales.

Lo cierto es que parece que están pasando por uno de sus mejores momentos.

Y es que hace unos meses anunciaron que llegará un nuevo integrante a su familia.

View this post on Instagram

Los dos dieron la noticia en sus cuentas de Instagram con ayuda de una fotografía.

Allí, mientras están abrazados, ella sostiene una ecografía en sus manos.

La empresaria le agradeció a su pareja por acompañarla en esta nueva etapa de su vida.

Además aseguró que será un gran padre para el bebé que viene en camino.

En el texto que acompaña la fotografía también se sinceró y reveló que han sido muchos cambios.

Y es que su hija Danna ya tiene 10 años, por lo que ha experimentado sensaciones que no recordaba.

Poco a poco han contado más detalles sobre el proceso y sobre el pequeño que viene en camino.

Aunque todavía no han revelado cuál será su nombre, sí contaron que será un niño.

View this post on Instagram

El vientre de la empresaria crece cada vez más y ella lo ha presumido en sus redes sociales.

Hace poco llegó a su séptimo mes de gestación y no dudó en mostrarlo.

Esto lo hizo con una fotografía en la que lució un conjunto deportivo ceñido al cuerpo.

Las prendas resaltaron su figura y su gran vientre, por el que se ha mostrado muy emocionada.

Además se sinceró sobre lo duro que ha sido llegar a este punto de su embarazo.

Afirmó que cada vez tiene menos energía, lo que la ha hecho entrenar menos.

Sin embargo, como la mujer comprometida que es, se ha impulsado a sí misma a romper los esquemas y ejercitarse.

Y es que esta es una de sus pasiones, le ayuda mucho y espera poder hacerlo hasta el nacimiento de su hijo.

“Entrenar me da energía y es saludable así que espero entrenar hasta que se llegue el momento ✨ me estoy entrenando desde la semana 12, que mi médico me dio luz verde y me dijo que podía hacer de todo, así que si tienes dudas pregunta a tu especialista”, escribió.