Maleja Restrepo se despide de su casa con nostálgica publicación

Junto a su esposo Tatán Mejía, son una de las parejas que más llaman la atención en Colombia.

De hecho, su relación es admirada por muchos, personas del común y de la farándula.

Tanto así que juntos escribieron un libro llamado “Parceros” en el que hablan más sobre el tema.

Asimismo, en redes sociales los dos comparten tips y videos sobre su cotidianidad que divierten a sus seguidores.

Actualmente, en sus redes sociales Maleja tiene poco menos de cuatro millones de seguidores.

Mientras que él cuenta con casi dos millones de personas pendientes de su vida.

Lo cierto es que su amor inició frente a los colombianos, en las pantallas de televisión.

Se conocieron mientras grababan La Isla de los Famosos y hace poco recordaron su paso por allí.

Esto, con una publicación en la que ella le envió un romántico mensaje a su esposo.

“Gracias por existir, no me gané el reality (la isla de los famosos) donde nos conocimos, pero me lleve el premio mayor tu @tatanmejia 🥰”, escribió.