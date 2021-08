Dani Duke asegura que su relación con La Liendra NO es por interés económico: “Me interesa él como persona”

Dani Duke y La Liendra mantienen una relación sentimental desde el 2020. A través de las redes sociales, los influencers presumen su amor constantemente. Incluso, hace poco pensaron que se convertirían en padres, pero terminó siendo una falsa alarma.

Sin embargo, muchos usuarios han cuestionado los sentimientos de la paisa hacia el pereirano y hasta más de una vez han notado que se limpia la cara tras besarlo.

También, en una oportunidad, Duke fue sometida a un detector de mentiras por su pareja y no superó la prueba de infidelidad. “Mona esto es increíble… ¿con quién?”, le preguntó, mientras ella reiteraba que no le había sido infiel. “De pronto con el pensamiento cuando miro otros hombres”, le contestó la creadora de contenido.

Ahora, cda vez que tiene la oportunidad, Duke asegura que se siente muy feliz al lado de La Liendra. Recientemente compartió en Instagram un video respondiendo inquietudes de sus fans y entre otros temas habló sobre su relación con el joven de 21 años.

Dani Duke aclara que no está con La Liendra por interés

Recordemos que cuando La Liendra anunció que estaba saliendo con una mujer como Dani Duke advirtió que no estaba con él por interés. “En este momento ando con una mujer tan hermosa. Ustedes dirán “ay, está con usted por interés”, por Dios, esa mujer tiene tres veces más plata que yo”, dijo el youtuber.

Asimismo, una vez más Dani Duke destaca que no está con su pareja por intereses económicos. El video en el que habló sobre este tema lo llamó “¿qué opino de..?” y un usuario le consultó: “Lo que dice la gente de que estás con Mauricio por interés”.

Para aclarar su relación, la joven respondió: “Yo pienso que todas las personas tenemos intereses cuando nos relacionamos con otras, ya sean tus amigos, tu pareja. Uno siempre va a tener un interés de por medio y tener un interés no es algo malo. Yo quiero estar con él este este momento porque me interesa su compañía, me interesa él como persona, yo aprendo todos los días de él (…) no tengo un interés económico si es a eso a lo que se refieren”.

Luego de su aclaratoria, la rubia se refirió a su economía. “Trabajo mucho, soy muy juiciosa con mi platica, me gusta invertir, hacer mis cositas, emprender. Gracias a Dios vivo súper bien, como una reina desde hace mucho, porque trabajo desde hace mucho”.

La influencer reveló cuánto dinero invirtió en una cirugía plástica

Hace algunos, durante una dinámica de preguntas y respuestas, una usuaria le contó que pagó 18 millones de pesos por realizarse una rinoplastia, un procedimiento estético que modifica la forma de la nariz. Por su parte, la joven paisa consideró que fue una suma excesiva en comparación con lo que ella pagó.

Dani Duke detalló que en total, incluyendo la clínica y doctores pagó 9 millones de pesos por realizarse la rinoplastia. Además agregó que le encantaron los resultados de dicha cirugía.

La cuenta de Instagram dedicada a la farándula colombiana @rastreandofamosos compartió las declaraciones de la creadora de contenidos y los usuarios no tardaron en opinar. La mayoría apuntó a que con esa inversión que realizó Duke pudo pagarse un estudio universitario.

Además, cometió un error al decir: “me valío 9 millones” y los internautas no la perdonaron y hasta la compararon con su pareja La Liendra. “Vieron que si son importantes los estudios, cómo va a habalr así”, “con esa platica puedes estudiar mejor”, “ya habla como su novio” y “después dicen que no necesitan educarse”, fueron algunos de los mensajes.