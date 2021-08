Sandra Barrios y Jessi Uribe tuvieron un matrimonio estable por varios años. Sandra Barrios presumió su amor con romántica cena

Esto, hasta que en el año 2019 protagonizaron un sonado divorcio que fue registrado por varios medios de comunicación.

La pareja tuvo cuatro hijos, Luna, Sarah, Alan y Roy, quienes viven actualmente con ella.

Barrios acompañó a Uribe en todos sus planes musicales y así quedó registrado en sus audiciones a La Voz y A Otro Nivel.

Al parecer la razón de su divorcio podría ser una infidelidad por parte del cantante con Paola Jara.

Aunque ellos han negado esto en diferentes ocasiones, Barrios afirmó que sí sería así.

Lo cierto es que Uribe y su exesposa han tenido varios enfrentamientos públicos.

Aunque algunos han sido por su relación, otros han sido debido a sus hijos.

En distintas ocasiones internautas han notado que los dos se han enviado indirectas con imágenes o captions en sus publicaciones.

Sin embargo, esto no sucede hace bastante tiempo, pues parece que los dos continuaron con su vida y tienen nuevas relaciones.

Él confirmó que se casará con Paola Jara, aunque todavía no tienen fecha.

Mientras que ella también está en una relación hace más de un año con el empresario Jorge Armando Espinosa.

En sus redes sociales han mostrado que han visitado diferentes lugares en familia y les gusta viajar.

Él también tiene hijos, y parece que se llevan muy bien con los cuatro que ya tenía la empresaria.

De hecho, hace poco salió a la luz que todos viven juntos y su relación va mejor que nunca.

Hace poco, la empresaria le envió un mensaje a su pareja con el que celebró el día del padre.

Allí celebró su vida y el amor que le ha brindado a ella y a su familia.

Ahora, nuevamente ha mostrado lo enamorados que están y el buen momento por el que pasan.

Los comentarios no se han hecho esperar y muchos los felicitan por su relación.

Asimismo, algunos se preguntan si también llegarán pronto al altar.

Por ahora parece que la pareja no tiene ese tipo de planes, o no lo han hecho saber en sus redes sociales.

Recordemos que…

Hace algún tiempo Jessi Uribe fue entrevistado en Día a Día, en donde le preguntaron por algunas de sus canciones.

Allí finalmente aceptó que su canción ‘La Culpa’ era para su exesposa Sandra Barrios.

Incluso le dedicó una pequeña parte de la canción durante el programa matutino:

“Quisiera que no olvides que un día yo te quise, y que no me recuerdes por el daño que te hice (…) hubiera preferido que la culpa fuera tuya (…) se que te duele, pero me duele más a mi”.