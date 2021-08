El influenciador sigue dando de qué hablar tras el cierre de su cuenta de la red social Instagram.‘La Liendra’ expone que por defender a ‘Epa Colombia’ le cerron Instagram

Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra, es uno de los influenciadores más comentados del país. Saltó a la fama rápidamente gracias a su contenido en redes sociales.

Su forma de ser y algunas de sus características ocurrencias son algunos de los detalles que lo han hecho reconocido.

Hasta hace unos días, tenía un poco más de seis millones de seguidores en su cuenta de Instagram, sin embargo esta fue cerrada sin mayor explicación.

Desde el momento que supo que le habían caducado la cuenta, publicó un video en redes que fue duramente cuestionado por muchos. Sin embargo, sin importar el qué dirán, publicó otro que levantó más polémica.

La Liendra, dijo que el cierre de su cuenta de Instagram, se presentó por hablar en defensa del caso de ‘Epa Colombia’.

“Yo hice 20 historias defendiendo y apoyando a ‘Epa Colombia’, dando mi opinión de que me parecía que era mucho tiempo el que le dieron a ella para la cárcel. Que muchas personas que de verdad roban y se roban muchos millones están libres. Entonces, a ciertas personas no les gustó lo que dije, hicieron un reporte y como que me tumbaron mi cuenta”, afirmó.

Dejó en claro que su respaldo y apoyo a ‘Epa’ fue el motivo para el cierre de su Instagram.

“Yo me ‘regué’, hablé lo que no debía hablar y me pasé”, reconoció en su defensa a ‘Epa Colombia’, a lo que añadió: “Es que me dejo llevar por los sentimientos”.

La Liendra explicó por qué le cerraron su Instagram pic.twitter.com/UZlKCuVPQe — Ana (@PuraCensura) August 14, 2021

Sin embargo hay quienes dicen que todo es una estrategia para ganar seguidores en las redes.

Así lo manifestó Nicolás Arrieta a través de un reciente video que compartió desde su Instagram, con el cual dejó en entredicho las versiones entregadas por ‘La Liendra’ al respecto.

“Dice que fue porque estuvo hablando acerca de apoyar a Epa Colombia, pero si fuera por eso ya medio Instagram no tendría sus cuentas, porque eso lo hizo todo el mundo: Aída Victoria Merlano, Levy Rincón y muchos otros también publicaron videos en apoyo a esto”, comentó el afamado youtuber.

Ante esto, La Liendra no se quedó callado y dijo que a WhatsApp le envió todas las pruebas de la suspensión.