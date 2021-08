MAMAZOTAS: mujeres plenas que hacen mamás felices

La periodista y productora María Alejandra Cardona nominada a premios Emmy, tres premios India Catalina y tres premios Simón Bolivar y la empresaria y actriz Laura González llegan con su proyecto “MAMAZOTAS”, una comunidad de mujeres exitosas que comparten sus experiencias para ayudar a otras a alcanzar sus sueños y realización como mujeres autónomas, independientes y felices.

Despues de varios años de investigación y experiencias propias de María Alejandra y Laura en la maternidad, decididieron crear un blog con portafolio de expertos y de marcas, que ofrece herramientas de capacitación bienes y servicios para hacer la vida exitosa, amable y alegre a las mamás de colombia y el mundo, en todas las etapas de la maternidad.

“MAMAZOTAS”,permitirá que todas aquellas mujeres y mamás puedan disfrutar, aprender, reirse de la vida cotidiana, resolver dudas y necesidades, testimoniales entre otros, hablamos con su creadora.

¿Qué opina usted sobre el rol de la mujer?

El rol de las mujeres en la sociedad es fundamental, el feminismo ha traído cosas maravillosas pero siento que nos ha puesto en conflicto a las mujeres de esta generación, hemos obtenido grandes logros en cuanto a la igualdad laboral, pero la carga en el hogar no se ha equilibrado de la misma manera, entonces tenemos una sobrecarga que no permite que le dediquemos suficiente tiempo a nuestros hijos, que sin duda es el rol fundamental de los adultos en nuestra sociedad si queremos construir un mundo mejor.

¿Qué tips puede dar usted sobre la maternidad?

En este momento siento que no soy quien para dar tips, pues me he sentido muy asfixiada en medio de cada etapa, por eso he buscado a los mejores expertos que me han ayudado para superar cada situación, esas lecciones aprendidas son las que vamos a tener en @mamazotas_ pero de boca de los que tienen autoridad para decirlo. Yo apenas estoy aprendiendo. El mejor tip es preparase con los que saben para no cometer tantos errores.

¿Cómo nace el proyecto de MAMAZOTAS?

En medio de una gran cris, tenía dos hijas, me habían echado del trabajo, mi matrimonio estaba en la cuerda floja y yo no sabía a donde pedir auxilio, ahí sentí que debía existir algo, un espacio, un portal o una red de apoyo en donde las mujeres que pudieran estar en unas situación difícil en cualquier momento de la vida pudieran encontrar un salvavidas para salir adelante lo más rápido posible, porque cuando uno tiene hijos no se puede permitir perder mucho tiempo lamentándose, para eso uno necesita ayuda de expertos y de manos amigas, eso es Mamazotas.

¿Qué beneficios tiene el proyecto para las mujeres? Tenemos talleres digitales con expertas para cada etapa de la vida y la maternidad a muy bajo costo y muy sencillos, para que crucemos más rápido esos momentos difíciles, también tendremos alianzas que nos van hacer la vida mas eficiente a todas las mamás con el fin de que podamos compartir mas tiempo con nuestras familias, además de las entrevistas con las que seguramente se identificaran miles de mujeres.

¿Cómo le aporta usted a las mujeres con este proyecto?

Les aportamos herramientas, una comunidad en donde tendremos descuentos, productos y servicios. Además, estamos creando una economía circular para generar empleos.

¿Qué viene para en el proyecto?

Este proyecto lo estamos lanzando por etapas, empezamos creando nuestra comunidad en Instagram, compartiendo entrevistas todos los domingos, pronto estrenaremos la página web donde encontraran los talleres, en orden vamos a lanzar los siguientes:

-Cómo construir la mamazota que quieres ser

-Cómo tener un embarazo consiente y conectarse con tu hijo desde el vientre para mantener este vinculo fortalecido por siempre.

-Cómo florecer en medio del caos.

-Cómo construir una nueva relación de pareja con la llegada de los hijos.

-Cómo manejar problemas de adicciones en la familia.

-Cómo tener un divorcio consiente sin dañar a los hijos.

-Cómo conectarse con la mujer sexual que existía antes de los hijos.