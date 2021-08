Las múltiples facetas creativas de Mónica Fonseca

Para nadie es un secreto que Mónica Fonseca lleva un estilo de vida respetuoso con el medio ambiente y lo que la rodea. Por eso intenta que todos sus proyectos giren en torno a esta idea. Es exigente con ella misma y los resultados de su trabajo, pues cada una de sus acciones las ejecuta día a día con el propósito de “hacer todo de la mejor manera”.

Dentro de sus proyectos tiene dos podcasts en los que habla un poco de todo con ayuda de expertos en cada uno de los temas: desde tecnología, ciencia, salud, hasta emprendimiento social, pasando por temas de género y sexualidad.

Para la también modelo es muy importante la educación, el respeto y la solidaridad, pues estos constituyen el camino para avanzar a una sociedad mejor. También, una más empática y que le dé la atención que merece a muchos temas que durante años han sido “invisibles”.

Actualmente trabaja junto a tres marcas,: The Lab Girl & Co de productos para el cabello, en la que es cofundadora, Both Collection, una marca de ropa para mujeres y Placement Home, de la que nos habló en esta entrevista.

Cuénteme un poco sobre la nueva colección de Placement Home, en la que participa

La mesa es algo tan importante como vestirse, Juliana Álvarez que me invitó a formar parte de su compañía de Placement Home con esta colaboración. Juliana además es una persona a la que le gusta trabajar con influencers y con gente que está metida en el tema de ponerle atención a lo que pase en la mesa. Tenemos muchas cosas en común: ella tiene dos hijos, su hija se llama Felicia y mi hija se llama Alegría, tenemos coincidencias sobre hacia dónde vamos y de dónde venimos, lo que queremos, nos importa el valor familiar y le metemos mucho ese tema.

¿En qué está inspirada la colección?

La colección está inspirada en lo vintage, en nuestras abuelas y abuelos, en nuestras mamás y papás, en esas personas que sin necesidad de decirlo son ese punto de referencia para las reuniones familiares. Quisimos hablar de las raíces, de lo que te lleva a esas memorias, y de lo que te da alegría. Lo vas a poder ver en sus flores, sus colores, en su ilustración, y en que lleva alegría a la mesa.

¿Quiénes trabajaron en la colección?

Mujeres cabeza de familia de Carmen de Viboral. Placement Home nace en Medellín, Antioquia. La relación que ha ido construyendo Juliana con las mujeres de Carmen de Viboral, que están muy bien organizadas, ya existía. Aquí estamos felices porque estamos trabajando esta colección, son regias, son mujeres fantásticas y le imprimieron su sello personal.

¿Para quién está hecha la colección?

Mujeres, hombres y familias que quieran vestir su mesa y adornar sus cenas, sentir que es importante, no solamente lo que te alimenta el cuerpo, sino también lo que te alimenta el alma. A través de estos accesorios de mesa estás cumpliendo con un ritual cada vez que te sientas a comer, eso es una acción muy importante que a veces damos por sentado, pero es bellísimo, nos estamos nutriendo, y estamos nutriendo esta máquina que llamamos cuerpo.

Por medio de nuestros productos le agregamos un granito más de ritual a lo que significa estar reunidos en la mesa. No importa por quiénes esté conformada familia: el hecho de abordar ese momento de comida es muy importante.

¿Cómo involucra su estilo de vida amigable con el medio ambiente en este proyecto?

Nos dimos cuenta de la importancia de introducir productos que envíen un mensaje de sostenibilidad, y para poderlo lograr tenemos que tener mejores materiales, apostarle más a la industria colombiana y entender que si queremos cambios también tenemos que invertir un poco más de tiempo, de conocimiento, y de dinero. Todo lo que yo hago, y en lo que me involucro siempre tiene un contenido alto de “ok, vamos a hacer esto mejor” todo está caminando en aras a ser bueno, sostenible, ecológico, responsable y vamos a hacerlo mejor.

Tiene dos podcasts, y trabaja con tres marcas diferentes, en todos estos proyectos habla sobre el empoderamiento femenino. ¿Por qué?

Hay que hablar mucho del tema o no vamos a llegar a los lugares a los que tenemos que llegar. Cuando hablamos de sororidad o de solidaridad entre mujeres, tenemos que entender que es importante ser leal y ser fiel a lo que decimos. Es difícil porque la mayoría de mujeres han sido creadas para sufrir por los cánones que el patriarcado ha establecido desde el comienzo de la historia, hay que romper con los estereotipos. Nos permitimos hacernos mucho daño y ser muy desleales entre mujeres todavía, por eso creo que hay que hablar mucho del tema, a ver si hablando aprendemos y nos escuchamos.

¿Cómo ha sido encontrar tiempo y dividirlo entre todos sus proyectos?

Hay tiempo para todo, para estar en casa y poner atención a lo que pasa, para mirar hacia fuera, para Joaquín y Alegría, para todos. Hay que buscar los momentos y sincronizarlos, a veces no funciona, no van a creer que a Mónica Fonseca todo le sale perfecto y siempre está organizada, no, para nada, pero el tiempo está ahí, es el mismo para todos y uno tiene que dedicarlo a lo que le interesa, a lo que le gusta y a lo que lo hace estar en bienestar.