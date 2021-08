“Jungle Cruise”: Édgar Ramírez nos habló de su personaje en la nueva película de Disney

Inspirada en la atracción homónima de Disneyland, la nueva película de Disney JUNGLE CRUISE es una aventura en un emocionante viaje desde Londres, Inglaterra, a la selva del Amazonas donde su protagonista Emily Blunt con ayuda de ‘La Roca’, está decidida a descubrir un árbol antiguo con propiedades curativas únicas que tiene el poder de cambiar el futuro de la medicina.

En la cinta que es una comedia de acción y romance y que se estrenó en cines y en la plataforma de streaming tiene como antagonista al actor venezolano Édgar Ramírez, quien interpreta a Aguirre, un español que ha quedado atrapado en la jungla brasileña debido a una maldición.

En entrevista exclusiva con Publimetro el actor nos contó los motivos que lo llevaron a involucrarse en este proyecto del que espera se convierta en una gran saga de aventuras y que todos los espectadores sientan que están viajando a lugares fantásticos a través del filme.

¿Qué le llamó la atención de este proyecto para aceptarlo?

A mí me conmovió mucho Aguirre porque yo no lo veo como un villano, lo veo como un hombre con un dolor muy profundo que no tuvo la capacidad de poder gestionar su duelo y terminó entregándose a las fuerzas más oscuras de su alma, eso es algo con lo que yo aun cuando no lo he experimentado y espero no hacerlo, lo puedo entender.

Él es un personaje que transita desde las intenciones mas nobles hasta la oscuridad más amarga por amor y por duelo, de modo que eso me pareció dentro del contexto de una película de entretenimiento tan llena de aventura, acción y humor, muy interesante explorar un personaje cuya humanidad es tan palpable.

¿Jaume Collet-Serra le hizo alguna petición especial de su personaje?

Jaume quería que los personajes fueran lo más reales posibles, que exploraran el rango completo de emociones, dese la ira hasta el humor. Y eso es algo que todos los personajes hacen en la película; es una cinta que tiene mucho humor y que recuerda todos los grandes clásicos de humor y aventuras.

Pero mi personaje tiene una tristeza que el resto de los personajes no necesariamente tienen. En cierto sentido, mi personaje vive en su propia ópera.

Su personaje está enmarcado por llevar siempre serpientes en su cuerpo, ¿siente amor o pavor por ellas?

Le tengo pavor a las culebras, pero me fascinan al mismo tiempo, eso es lo que sucede con los miedos. Les tengo respeto y me da mucho susto, pero desde niño no me perdía un solo documental de serpientes, me parecen fascinantes, de hecho estoy seguro que ellas tienen más miedo que nosotros.

En la película, a pesar que están solo en los efectos visuales fue muy divertido porque pude hacerle peticiones al departamento gráfico, pude colaborar con ellos y fue una gran experiencia para mí.

¿Qué fue lo más gratificante de participar en esta película?

La película tiene un elenco maravilloso, que también es una de las razones por las que estaba tan entusiasmado de tomar parte en la película. Emily es amiga mía. Trabajamos juntos antes, en “La chica del tren”, una película muy diferente. Es genial volver a trabajar juntos en una cinta tan divertida y entretenida como ésta.

Dwayne tiene mucha personalidad. Es una de las personas más buenas que conozco. Es agradable, compasivo y abierto. Trae consigo luz y alegría cuando entra a una habitación.

Estás teniendo una trayectoria realmente muy importante, este año que pasó tuviste mucho en streaming también. ¿Cómo se siente con eso?

Yo no tengo conflicto con el tema del streaming, obviamente no quisiera que la magia de ir a un teatro desaparezca porque la experiencia colectiva, el sentir emociones tan íntimas rodeado de gente que no conocemos es algo muy mágico y no quisiera que desapareciera, pero a la vez trato de ser un hombre de mi tiempo y la tecnología tiene un impacto innegable ahora en nuestras vidas, esto produce cambios con los que debemos convivir y hacer las pases, yo trato de no ser reaccionario, de entender mi tiempo, en ese sentido lo más importante son las historias independiente de dónde las veamos, si por un teléfono un televisor o la pantalla de un cine, hay muchas formas de soñar a través de la magia del cine.

El streaming ha permitido que hayan muchos más espacios para que el talento de más personas pueda mostrarse y eso resulta ser algo de mucha importancia.

Usted es un actor que ha hecho por decirlo de alguna manera la carrera completa al interpretar diferentes personajes, ¿cuál es el secreto?

(Risas), soy muy curioso y me gusta atravesar experiencias, para mi la actuación es un tema muy personal en el sentido que muchas veces tomo decisiones porque hay una intuición, leo un guión y quisiera ponerme en los zapatos del personaje, así como a veces hay historias que me llaman la atención intelectualmente y me planteo atravesar la experiencia del personaje, hay lugares a los que quiero ir por medio de una película y así lo logro.