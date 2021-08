Esto fue lo que dijo en Instagram. Jessi Uribe contradice a vidente que dice que romperá con Paola Jara

Lilian Estrada predijo que la pareja estaría separada en dos años.

Esta ha sido la última “profecía” de la vidente, que no le cayó nada bien a Uribe.

Y la dio justo cuando la pareja de famosos compraron un apartamento en Miami y ya están comprometidos.

Ambos ya llevan un año y ocho meses.

Por eso, Jessi Uribe no reparó en burlarse.

“ Que alguien le diga a la clarividente que si no sabe en qué cae la lotería o aunque sea el chance de mañana pa’ ver si le agarramos así sea una patica . 💩😂”, comentó el cantante.

De paso,e escribió un mensaje a Paola Jara:

“Hagamos que lo nuestro no se acabe porque es muy lindo lo que siento por ti, no sabes cuánto te amo”.

Y se terminó de inspirar en lo que dijo la vidente. Así que compuso una canción.

“Primero, que no durábamos ni un año, ya van dos años y, como no les funcionó, ahora que nos casamos, que en dos años todo se acaba. Regálame un instante, que se vuelvan horas, déjame rodearte de caricias y de rosas, te voy a enamorar con mil detalles, hagamos que lo nuestro no se acabe”.