Hace algunos meses, Natalia Durán sorprendió a muchos con una triste noticia. Natalia Durán confesó que tiene más metástasis de las que pensó

La actriz fue diagnosticada con una grave enfermedad autoinmune.

Se trata del Síndrome Autoinmune inducido por Adyuvantes, más conocido como Síndrome de ASIA.

Según la Fundación Salud Querida este es “un conjunto de condiciones que se originan debido a una respuesta inmune a los adyuvantes. La función de estos es aumentar la inmunogenicidad de un antígeno sin despertar una respuesta inmune”.

Debido a esta, su cuerpo ha desarrollado varios problemas de salud y de hecho la puso en estado crítico.

A través de sus redes sociales, Duran afirmó que fue diagnosticada con cáncer de tiroides y de garganta.

Razón, por la que tendría que pasar por varias cirugías para recuperarse completamente.

Con su anuncio, sorprendió a todos sus seguidores en Instagram, en donde cuenta con más de 500 fanáticos.

Asimismo, conmovió a varios actores , actrices y personalidades de la farándula, quienes se unieron para ayudarla.

El cáncer, no es el único problema que ha derivado de su enfermedad autoinmune.

Y es que a través de un video también contó que, su nivel de hemoglobina era muy bajo y por ello tuvieron que hacerle una transfusión de sangre.

De hecho, llegó a niveles tan críticos qué pensó que iba a morir.

Tras dar la noticia, la actriz ha estado ausente de sus redes sociales, y solo ha aparecido algunas veces en los últimos meses para hablar de su salud.

En marzo, confesó que tenía cáncer. En abril, agradeció a todos sus seguidores por los mensajes y confirmó que debía ser operada.

Posteriormente, en mayo, nuevamente hizo una aparición en su cuenta de Instagram. Vale la pena resaltar que es su hija quien está manejando sus redes sociales mientras ella se mejora.

Y en junio reveló que ya había pasado por su segunda cirugía y actualmente se está recuperando.

En repetidas ocasiones, la actriz ha agradecido a todos sus seguidores por estar pendientes de ella y de su salud.

De hecho, dedicó una publicación completa a esto y envió un mensaje a sus amigos, colegas y fanáticos.

Ahora, Durán volvió a su cuenta de Instagram para dar una mala noticia a sus fanáticos.

Tras realizarse una serie de exámenes confirmó que la patología que le hicieron no salió muy bien.

“La patología no salió tan chévere, tengo muchas más metástasis de las que yo creía, pero me he ido recuperando del síndrome de Asia que es por lo que dos de mis médicos creen que tengo este cáncer”.