Durante las últimas semanas Marbelle ha dado mucho de qué hablar. Marbelle confirmó que no se retractará por lo que dijo de Alicia Machado

Esto, debido a su participación en el reality de cocina MasterChef Celebrity.

Para muchos, ella debió convertirse en la más reciente eliminada de la competencia.

De hecho, ella misma afirmó que pensó que sería la elegida para irse de la cocina.

Sin embargo, la eliminada de la semana resultó ser la actriz Ana Maria Estupiñán.

Esto ha sido criticado por muchos, y algunos aseguran que dejó ver las preferencias de los jurados.

Lo cierto es que Marbelle, Catalina Maya y Carla Giraldo han sido las más criticadas durante esta temporada del programa.

Asimismo han sido controvertidas debido a sus comentarios y sus interacciones con otros participantes.

Hace unos días inició un enfrentamiento con Alicia Machado, la ex Miss Universo venezolana.

Ella afirmó que en medio del programa habría sufrido de xenofobia por parte de sus compañeros.

Como era de esperarse, sus declaraciones sorprendieron a miles y generaron controversia.

En las redes sociales de varios de los participantes, internautas esperaban que alguno le respondiera.

Al parecer, la única que le salió al paso a las críticas fue Marbelle a través de su cuenta de Twitter.

Rápidamente, esta confesión se hizo tendencia y muchos esperaban la respuesta de Machado.

Hace unos días se conoció que la exreina podría demandar a la cantante por estas acusaciones.

Ahora, Marbelle se refirió al tema en medio de una entrevista con el periodista Juan Diego Alvira.

El periodista le preguntó directamente a la cantante si es cierto lo que dijo sobre Machado.

Como respuesta ella aclaró que lo que dijo no lo hizo como parte de una venganza o de xenofobia.

“No me atrevería a hacer una acusación de ese calibre, y cuando hablé por WhatsApp con ella le dije que sabía perfectamente lo que sucedió y yo no tengo que decir absolutamente nada más “.

Afirmó que su declaración y su trino sigue allí, y si no lo ha eliminado es por una razón.

La cantante no se quedó allí, también se refirió a los comentarios en los que afirman que ella es “paraca”.

Dejó claro que sus declaraciones sobre el tema de Alicia Machado no las hace por venganza o xenofobia.

“Quiero que la gente entienda que yo no lo hago ni por xenofóbica, ni por nada de lo que me han tratado. No soy paraca, ni fui esposa de un narcotraficante, la gente piensa que yo nado en las montañas de dinero que me dejó mi esposo narcotraficante”, negó entre risas.