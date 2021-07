Felipe Arias es uno de los presentadores más reconocidos en el país tras su larga trayectoria en Noticias RCN. Hace unos meses se volvió noticia tras complicarse su estado de salud.Felipe Arias se mostró cuatro meses después de salir de la UCI

Y es que hace cerca de cuatro meses estaba hospitalizado, pues tenía tres arterias obstruidas, lo que le causó un problema cardiaco.

Durante los primeros días no se conocía mucho al respecto, y fue su esposa, la encargada de dar un parte de tranquilidad. Dijo que el presentador afirmó que su dolor en el pecho inició mientras se encontraba realizando una entrevista.

Arias fue sometido a dos cateterismos ya que tenía tres arterias obstruidas que estaban afectando directamente a su corazón.

En sus declaraciones, el periodista y quien hace parte de producciones como ‘Cuatro Caminos’, recordó que su salud se empezó a complicar en la mañana del día 11 de marzo, cuando se encontraba en las instalaciones del Canal RCN:

“El miércoles 10 de marzo empecé a sentir una presión en el pecho, era una tarde. Sentí dolor de cabeza y opresión en el pecho. Esa noche me mejoré. Me levanté al otro día perfectamente, empecé a presentar el noticiero, tuve un estrés y empiezo a sentir esa opresión en el pecho desde las 6:30 a.m.” recordó el comunicador.

Minutos después, la salud del presentador ya presentaba señales de gran deterioro, lo que alertó a sus compañeros quienes lo trasladaron hasta la Clínica Colombia de Bogotá.

“Ya estaba infartado, es cierto, así es. Sentía una obstrucción en la tráquea y una opresión en el pecho, como si me hubieran puesto un bloque de cemento. Esa entrevista no pudo durar más de tres minutos porque yo me quería deshacer rápido de las preguntas. No escuché bien las respuestas, conecté a la mamá del policía y yo creo que ni la dejé hablar. Yo ya me estaba yendo, el dolor era impresionante”, finalizó el hombre.