María Carolina Rodríguez la joven colombiana escogida por Disney para ser una princesa

La iniciativa Disney Princesa Tiempo de Celebrar busca inspirar a miles de niños, niñas y jóvenes de Latinoamérica a perseguir sus sueños e ir detrás de los que desean a través del ejemplo de tres historias de vida reales que resaltan los valores de valentía y bondad. Por eso, decidieron escoger de Colombia, México y Brasil, tres historias de vida de niñas que pudieran ser inspiración para muchos.

En el caso de nuestro país, la compañía escogió a la deportista paralímpica María Carolina Rodríguez, con 18 años esta nadadora paralímpica se llenó de energía para tomar las riendas de su historia, y volvió a creer que era posible perseguir un sueño más grande: el de ser una nadadora profesional. Así, con el constante apoyo de su familia, se reencontró con su deporte favorito y se volcó de lleno a su pasión, ahora es la protagonista de una historia de sueño.

Hablamos con la joven quien nos contó cómo llegó esta propuesta, lo que significa y lo que viene para ella.

¿Cómo llegó esta iniciativa de Disney para hacer una de las princesas de la marca?

Todo se remonta al 2016, lastimosamente tuve cáncer en mi pierna izquierda, un osteosarcoma de tibia y peroné, me hicieron quimioterapia todo ese año, pero no fue suficiente, entonces tuvieron que amputarme la pierna, actualmente estoy con prótesis y con mi vida normal, por decirlo así.

En 2016 conocí una fundación llamada Make a Wish Colombia, y ellos me cumplieron el sueño en el 2017 de viajar a los parques de Disney junto a mi mamá, estuvimos una semana y fue el mejor sueño que pude haber pedido en toda mi vida. Aunque la fundación ya cumplió su meta y cumplió mi sueño, nunca cortó conexión, siempre me preguntaban cómo estaba, cómo iban mis cosas personales, mis cosas de natación, muy atentos conmigo; y a inicios de este año salí de entrenar con mi mamá, estábamos listas para ir a la casa y recibimos una llamada de una de las personas que va ligada a la fundación y pensamos que iba a ser una charla muy normal, cuando nos dijeron “Disney tiene una iniciativa super linda y pensamos que tú podrías vincularte, ¿qué piensas?” Yo no lo pensé dos veces y le dije que sí, que dónde debía firmar, y aquí estoy muy emocionada.

¿Qué fue lo más duro de todo el proceso?

Más que tener cáncer, fue la amputación de mi pierna, porque si hay muchas personas que han logrado tener cáncer y sobrevivir, pero la verdad yo nunca me imaginé como una persona incompleta por decirlo así, físicamente, aunque ese término de incompleto está completamente mal, porque muchas personas se refieren a una persona completa como una persona que físicamente está bien, que no le falta ninguna extremidad, o que físicamente está como cualquier otra persona convencional, pero a mi parecer después de pasar por todo lo que pasé, una persona completa es una persona que se siente bien y feliz consigo misma y que no necesita de nada ni de nadie, ni sentido de aprobación de los demás, sino que hace todo por amor propio, uno ya es una persona 100% completa.

¿Cómo ha sido el proceso desde que aceptaste que querías ser una de las princesas?

Súper lindo, la verdad yo no sé mucho de cámaras y de conocerme, he tenido el apoyo de muchas personas y ha sido muy cómodo. Y estoy muy feliz de poder contar mi historia a diferentes personas y que le llegue a todo el mundo el mensaje de que pueden ser protagonistas de su propia historia y que no hay límites para nada.

¿Cómo superó la timidez cuando grabaron e hicieron el video?

Sí, la verdad soy muy tímida, todo el tiempo pensaba que solo voy a hacer mi deporte y a lo que me apasiona, pero, ya tener que ir con cámaras y personas detrás mío era un reto, pero yo estaba muy emocionada y muy feliz, siempre con la pena de si será que lo estoy haciendo bien.

¿Cuál es el mensaje que busca llevar a todas las niñas que van a ver su historia en las princesas de Disney?

Muchos hemos crecido con Disney y actualmente aún lo vemos, porque las películas, tanto las antiguas, como las de ahora, tienen mensajes inolvidables. En mi caso el mensaje es que con fuerza y con resiliencia toda la valentía y la bondad que tienen van a salir adelante, y van a ser protagonistas de su propia historia, no va a haber obstáculos, ni nada en esta vida que vaya a interferir en su camino.

¿Qué fue lo que la impulsó a salir adelante después de la adversidad?

Mi familia y mis amigos, la verdad el hecho de pasar por el tema del cáncer… uno puede tener todos los medicamentos y toda la tecnología que sea necesaria para combatir esa enfermedad, pero el apoyo emocional siempre es muy importante. En mi caso yo nunca estuve sola, siempre estuvieron mis amigos, mi mamá, mi papá, mi hermano, tanto en la clínica, como en mi casa.

¿De dónde nació su pasión por la natación?

A mí siempre me gustó la natación, yo veía este deporte en la televisión y me sentía como “Wow, son súper duros, quisiera estar ahí también”, y cuando pasó todo el tema de la amputación yo ya practicaba natación antes, pero era como para aprender a nadar y a defenderme en el agua, pero nunca pensé tomarlo como algo profesional y por la amputación mucho menos, yo dije “no, hasta aquí me llegó mi vida deportiva, no voy a poder más”, pero como te digo la fuerza y el apoyo de mi familia siempre ha estado ahí y yo dije “no, yo tengo que ser un orgullo para ellos”, ser como la fuente de fuerza que está con ellos y que les da esa emoción y ese orgullo de decir “oye, esa es mi hija, mi prima, mi hermana, es mi familia”.

Tiene muchas medallas que ha ganado gracias a la práctica deportiva y me gustaría saber ¿cuál es la más significativa?

Tengo un total de 25 medallas, tanto de oro, como plata y bronce. La más significativa para mí fue la primera que gané en un torneo de Barranquilla en el 2018, fue en la prueba de 100 metros libres, en la categoría juvenil.Ffue mi primer torneo y mi primera competencia, y juro que no tenía un nivel súper avanzado y pensé que no iba a ganar.

¿Que sintió cuando vió el video de Disney por primera vez ya listo?

Cuando me dijeron “Caro, el video ya está”, yo estaba almorzando y me atoré, entré al link que me mandaron y vi el video, lo vi sola y lloré. Luego fui donde mi mamá y mi hermana, les mostré el video y todos también lloraron súper emocionados, y empezamos a compartir el video con toda la familia y todos estaban muy orgullosos.