Érika Zapata es una de las periodistas que más ha dado de qué hablar recientemente. Érika Zapata preocupó a sus seguidores al contar cómo evitó que la robaran

Y es que debido a su característica forma de ser y de presentar, ha llamado la atención.

Su carisma ha causado que su número de seguidores en redes sociales siga aumentando.

Ahora, en su cuenta de Instagram tiene poco menos de 35 mil fanáticos pendientes de su vida.

De hecho, gracias a sus publicaciones es constantemente halagada y comentada.

Muchos afirman que su sentido del humor la hace resaltar entre sus compañeros.

View this post on Instagram

Por otro lado en su cuenta de Twitter tiene 38 mil seguidores, también pendientes de su vida.

Aunque muchas veces comparte el mismo contenido que en Instagram, en esta red social parece que es más abierta.

Hace más comentarios sobre su vida e incluso bromas, con las que divierte a miles.

En una de las más recientes mencionó a la plataforma OnlyFans como el plan b de su vida.

El controvertido trino ya tiene bastantes respuestas y ha dividido opiniones.

Muchos se lo han tomado como un chiste y la han apoyado, incluso han asegurado que pagarían.

Ahora otro trino ha dado de qué hablar, pues preocupó a sus seguidores.

La periodista comentó que mientras iba por las calles de Medellín intentaron robarla.

Sin embargo, ella no lo permitió y decidió salir corriendo para huir del lugar.

Aunque lo contó como una broma, lo cierto es que muchos se preocuparon por ella.

Varios le pidieron que tuviera mucho cuidado con su vida, pues algo así habría podido salir mal.

De no ser porque esa historia refleja la degradación en que está el país, sería supremamente graciosa. Cuídate mucho.

El trino ya tiene más de 1300 likes y bastantes retweets, muchos preocupándose por ella.

Por otro lado, en su cuenta de Instagram, la periodista decidió hacer otra broma al respecto.

Esta involucra al protagonista de una película de Netflix, en la que interpreta a un secuestrador.

Hace varios días, como una broma, ella había indicado dónde la podría encontrar.

“Muchachos, ya me entró la duda… será que el atracador de ayer, no era ningún atracador y era el de 365 Días que me iba a secuestrar. Como le dejé mi foto y ubicación. Si fue así, acabé con mi única posibilidad de amar”, escribió.