Yina Calderón es una de las influenciadoras más comentadas del país. Mateo Carvajal se refirió a Yina Calderón y confirmó que es su fanático

En parte, debido a la cantidad de polémicas de las que ha sido protagonista.

Y es que, para nadie es un secreto que durante el 2020 Yina fue criticada por sus constantes fiestas y su alto consumo de alcohol.

De hecho, para muchos esa podría ser la razón por la que perdió su perfil de Instagram.

Vale la pena mencionar que la influenciadora ha tenido varios enfrentamientos en redes con otros influenciadores.

Hace meses iniciaron sus problemas con La Liendra, y Mateo Carvajal.

Y es que los dos hicieron un video en el que debían elegir entre Luna Gil, Epa Colombia y Yina.

Este se convirtió en tendencia y los dos influenciadores fueron tildados de machistas y groseros.

Poco después, Yina fue cuestionada por sus seguidores frente a lo que opinaba de la situación.

Allí comentó que tenía otro concepto de Mateo Carvajal y estaba muy sorprendida por sus palabras.

“De Mateo me extraña porque se veía más caballeroso, me equivoqué. Y de la liendra, qué se puede esperar de él, si piensa que la educación no es importante entonces partamos de ahí”, afirmó.