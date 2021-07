Todo lo aclaró en un muy divertido live.

Juan Diego Alvira se ha hecho famoso en su profesión por su periodismo inmersivo. Esposa de Juan Diego Alvira opina sobre coqueteos que él hace

Pero también, al ser figura pública, es sometido a suspicacias y rumores.

Suele halagar a sus compañeras de noticiero continuamente.

Por eso, le preguntó a su esposa sobre este aspecto, con sinceridad:

“¿Te ha molestado, cuando yo presento noticias, que coquetee o haga algún comentario destacando a mis compañeras?”, le preguntó el comunicador a su esposa, María Cristina Escobar.

Añadió a la pregunta un: “La verdad”.

“Te lo digo con total sinceridad: no, para nada”, fue lo primero dijo Ana María, que también es periodista y abogada.

Ella también destacó a varias de sus compañeras.

“Puedo decir que he tenido la fortuna de conocer personalmente a tus compañeras de set, a quienes respeto y admiro profundamente, a Vanessa [de la Torre], a Mónica [Jaramillo], a Catalina [Gómez]. Y, nada, que seas galante, caballeroso, que digas cosas bonitas, me parece maravilloso, siempre y cuando sigas siendo conmigo ese hombre especial, galante y caballeroso también. Que quede absolutamente claro: nunca me ha afectado que ‘JuanDi’ sea afectuoso y detallista con sus compañeras de trabajo”, expresó.

Asimismo, ella comentó que ni siquiera mira lo que pasa con su marido en el noticiero.

Suele enterarse por terceros:

“De hecho, a veces ni siquiera lo veo y llego a la oficina y me dicen: ‘¡Si viste, a Juan Diego, lo que le estaba diciendo a no se quien!’, y yo: ‘No, no tengo ni idea”, expresa.

” Todo el mundo me cuenta lo que haces y dejas de hacer si no puedo verte”, añadió ella.

Este, bromeando, dijo: “Empiezo a entender muchas cosas”.

Alvira también le preguntó esto: “¿Eres celosa o disimulas no serlo?”.

“Yo soy un ser humano normal, no soy celosa compulsiva ni usualmente hago ‘show’ de celos ni nada de esas cosas, pero si hay algún motivo por el cual me sienta afectada, lo hago saber”, respondió Ana María.

Pueden ver esto en su live desde el minuto 53:06.