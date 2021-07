Greeicy Rendón es una de las cantantes más reconocidas de Colombia. Así se veía Greeicy Rendón cuando estaba estudiando en el colegio

Saltó a la fama en el año 2007 tras participar en el concurso de canto Factor XS.

De hecho, allí compartió con el también exitoso Camilo Echeverry.

A pesar de que no ganó, sí entró al medio, incursionó en la actuación y participó en importantes producciones.

Debido a esto dejó de lado durante un tiempo la música y se hizo reconocida como actriz.

En el 2017 decidió darle una nueva oportunidad a la música, pues aseguró en varias entrevistas que era eso lo que quería hacer.

Es por eso que lanzó su primer sencillo en años, llamado “Amantes”, junto a Mike Bahía.

La canción se hizo tendencia y llegó a los primeros lugares de las listas de éxitos.

Desde entonces, la mayoría de sus canciones han tenido gran reconocimiento.

Ahora Greeicy se dedica de lleno a la música y ha tenido la oportunidad de hacer parte de varias premiaciones nacionales e internacionales.

Además, ha cantado junto a importantes artistas como Alejandro Sanz en los Latin Grammy 2019.

Por otro lado, su carrera profesional también se amplió tras convertirse en jurado de “A Otro Nivel”.

Actualmente parece que la cantante se está tomando unos días para descansar en su casa.

Por eso ha creado bastante contenido para sus redes sociales, fotografías y videos.

De hecho, ayer dio de qué hablar debido a un gracioso error con sus cejas, por el que le quedaron mal.

“Como cuando te haces las cejas y te las alisan para que se vean paraditas, como está de moda, y ahora lo que me toca hacer es peinármelas para abajo para que queden bien”, afirmó.

Al parecer la cantante se hizo un laminado de cejas para sumarse a la tendencia del momento.

Esta consiste en combinar las cejas “lion mane” con un estilo todo hacia arriba.

Sin embargo, el problema es que a la forma de sus cejas no le favorece esto.

Ahora nuevamente ha dado de qué hablar por una de sus fotografías más recientes.

Allí aparece junto a sus amigas mientras estaba estudiando en el colegio.

Todas están posando allí en su uniforme de color gris, mientras sonríen a la cámara.

“Con el tiempo y mis experiencias en las relaciones íntimas me volví muy exigente! Amo y odio eso de mi. Ellas me traen todos esos recuerdos que me hacen sonreír de mi infancia”, escribió.