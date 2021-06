Sara Uribe es una de las presentadoras más comentadas del país. Sara Uribe mostró por accidente tatuaje que se hizo junto a Fredy Guarín

Así ha sucedido desde el año 2012 cuando saltó a la fama tras participar en Protagonistas de NuestraTele.

Durante el reality se convirtió en una de las participantes que más dividió opiniones.

Mientras muchos esperaban que ganara el reality, otros esperaban que fuera eliminada rápidamente.

Sin embargo, los primeros tuvieron la razón y Uribe se convirtió en la ganadora de esa edición.

A pesar del paso del tiempo la presentadora aún da de qué hablar tiene bastantes personas pendientes de su vida.

En su cuenta de Instagram tiene más de seis millones de seguidores.

Además de su paso por el programa, otro detalle que ha sido muy comentado sobre la presentadora es su vida sentimental.

Allí, la presentadora empezó un romance con Jhoan Álvarez y los dos ganaron el reality.

Aunque en la casa estudio parecía que tenían una relación estable, al salir se terminó.

Por otro lado, tras terminar esa relación, Sara salió con el cantante Daniel Calderón.

Su romance también fue muy comentado y seguido por los medios de comunicación.

La pareja duró cinco años y tenían una relación estable, sin embargo, en el 2014 terminaron, al parecer, por una infidelidad.

En ese momento la presentadora empezó una relación con el futbolista Fredy Guarín.

Tal vez, el romance más sonado que ha tenido, y el que la puso en el ojo de la polémica.

Esto, porque al parecer todo inició en medio de un escándalo por infidelidad.

Y es que el futbolista estaba casado hace 15 años con Andreina Fiallo, con quien tuvo dos hijos.

Al parecer la polémica no afectó a la pareja, pues juntos se fueron a vivir a China y tuvieron a su primer hijo.

Actualmente Jacobo encanta las redes sociales de sus padres en cada una de sus fotografías y videos.

Sin embargo, Sara y Fredy terminaron su relación en el 2019 y su última aparición pública fue en diciembre de ese año.

Sin embargo, durante el idilio de su romance, la pareja decidió hacerse un tatuaje juntos.

Se trata de una palmera, que los dos decidieron ubicar detrás de sus orejas, muy cerca al nacimiento del cabello.

Aunque ha pasado tiempo sin que lo presuman en sus redes sociales y los dos han dejado atrás la relación, parece que aún lo tienen.

Así quedó demostrada en una de las historias más recientes de la presentadora.

Y es que allí dejó ver un poco de esa área de su cabeza y se pudo ver que aún está allí.

Los comentarios no se han hecho esperar y varios seguidores e internautas se preguntan si esto fue un accidente.

Mientras que otros aseguran que Sara ya no le da importancia a la marca que se hizo junto a su ex y no se dio cuenta de que se veía.

Por ahora Sara no ha respondido a los comentarios o preguntas al respecto en sus redes sociales.

Recordemos que…

En varias ocasiones los seguidores de la presentadora le hacen preguntas sobre Fredy Guarín.

Y es que han tenido algunas interacciones en sus redes sociales debido a su hijo.

Es por esto que le han preguntado si en algún momento retomaría su relación con él.

Razón, por la que ella ha dejado claro que no volvería con él.

Además, confesó que la relación duró lo que debía y afirmó que “no todo dura para siempre”.

Como es usual, las críticas y comentarios al respecto no se han hecho esperar.

