María Paula Rodríguez, el paladar detrás de Food In Bogotá

Muchos jóvenes en Colombia han optado por crear sus propias alternativas para emplearse y conseguir independencia financiera, debido a las limitadas opciones en el país. Vivir de la creación de contenido en redes sociales se ha convertido en la meta de muchos. Sin embargo, esto cada vez es más complejo, pues constantemente crece el número de personas que le apuestan a este estilo de vida.

Quienes lo logran se convierten en un referente y ese es el caso de María Paula Rodríguez, quien a sus 24 años es la dueña de Food In Bogotá, una plataforma seguida por cerca de 132 mil personas. Aunque su proyecto lleva cuatro años andando, en los últimos ocho meses ha tenido un crecimiento significativo.

“Food In Bogotá siempre fue mi pasión, y siempre lo vi como algo de lo que quería vivir. Sin presionarme, pero teniendo ese objetivo claro siempre” nos cuenta.

La joven tiene un gran amor y pasión por la gastronomía y su página nació de la necesidad que tenía de hablar sobre la comida y las experiencias que ofrecían los lugares a los que iba, “estás pagando por ir a comer, por el conocimiento del chef, por cada esfuerzo del restaurante”, afirmó.

Antes de iniciar con su marca, la influenciadora tardó tres años en decidirse y tomar el impulso, “no me atrevía porque yo no sé cocinar, ¿con qué criterio voy a decirle a la gente qué comer? no puedo sentarme a calificar porque no soy nadie, y decidí que no lo iba a hacer así, lo que sí podía hacer era dar mi opinión de la experiencia”.

Así las cosas, Rodríguez rompió con el esquema de las calificaciones (con número) y decidió que se enfocaría solamente en dar su opinión, algo que innovó en ese estilo de contenido. Desde el inicio ha trabajado sola, no hay un equipo detrás de ella y se dedicó a escribir cada detalle de las experiencias, pues quería plasmar exactamente lo que viviría quien fuera al lugar.

En marzo del 2020 la joven contaba con cinco mil seguidores que había tardado tres años en sumar y el crecimiento más grande empezó a finales del mismo año, gracias a su decisión de lanzarse a TikTok, ella vio allí una oportunidad y la aprovechó, no se quedó quieta durante la cuarentena, y es precisamente esa idea a la que le atribuye el éxito rotundo de su página.

En ese momento, a la joven ya no le alcanzaba el tiempo para dividirlo entre su trabajo fijo y Food In Bogotá. Por eso, el siete de noviembre del 2020 decidió arriesgarse y renunciar para dedicarse por completo al proyecto en redes sociales, pues tenía todas sus esperanzas allí. Para su sorpresa, dos días después se viralizó uno de sus videos en TikTok y en 24 horas aumentó 13 mil seguidores, desde ese momento su plataforma no ha parado de crecer.

Debido a su abrupto crecimiento, la joven ha aprendido todo sobre la marcha, “hay muchas cosas que nadie me enseñó y no tengo como aprender porque no le puedes preguntar eso a la competencia, voy aprendiendo poco a poco y aún estoy en el proceso”.

Lo que sí tiene claro es que su éxito se debe a que le pone su toque personal a todo lo que hace, y trata de mostrarse justo como es “dicen que hoy en día el tipo de personas que tratan de fingir que son perfectas ya no pega, yo, por mi salud mental nunca traté de fingir que soy perfecta, y siempre trato de mostrarme natural”.

La joven seguirá trabajando para que Food In Bogotá siga creciendo, y entre sus planes está la creación de un blog y una página web que brinde herramientas que Instagram no ofrece, como ver publicaciones y reseñas en específico. Adicionalmente, junto a su novio están buscando expandirse por el mundo y visitar todo tipo de restaurantes, creando así una guía internacional.

María Paula tiene claro que, aunque se ha esforzado mucho, que su crecimiento también fue un golpe de suerte gracias al algoritmo de TikTok y eso no les pasa a todas las marcas. Sabe que son pocos los afortunados que pueden vivir de redes sociales y, como ella, cumplir el sueño de su vida.

El dato

Según el DANE, en Colombia la tasa de desempleo de personas entre los 14 y 28 años es del 23.9% hasta marzo del 2021, algo que genera una brecha de oportunidades para los jóvenes que buscan consolidar su vida laboral en el país.