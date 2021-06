Juana Arias la actriz y emprendedora colombiana que rompe fronteras

Más que una actriz angelical, de las miles que llegan a México a conquistar el mercado latino. Juana Arias siempre ha querido ir más allá. Y así le ha dado, tanto en sus registros actorales como en sus pasiones personales, un toque de autenticidad y versatilidad a todo lo que hace.

Juana inició su carrera actoral en Colombia, pero desde hace unos años decidió lanzarse al reto más importante en su carrera: irse a México para probar suerte. Y, desde entonces, su vida y proyectos se han ido expandiendo cada vez más.

El mundo de la televisión siempre la atrajo desde pequeña. A los 10 años ya era reportera infantil, aspecto en el que inició tomando como ejemplo a su madre, que es periodista. Juanita, como también se le conoce en el medio, siempre supo que se convertiría en actriz, pero su mamá no le permitió seguir su sueño hasta que terminara de estudiar. Ya para la época de la universidad, Juana pudo ir a Nueva York para completar sus estudios en actuación.

Se formó en la academia de actuación de Lee Strasberg, en EE. UU. Desde entonces, ha desarrollado una fructífera carrera en este arte. Su salto al cine llegó en 2013 con ‘Amores peligrosos’ y ha forjado su trabajo en producciones como: Narcos: México, Cómo sobrevivir soltero, Run Coyote Run, El Señor de los Cielos y algunas otras que se suman a su lista. La estrella de 32 años lleva una carrera imparable. Y actualmente, se acaba de estrenar en ‘La muchacha que limpia’, un intenso thriller policiaco.

En el nuevo show de HBO, la colombiana interpreta a Ángela, una joven de 18 años cuyo hermano es asesinado, y su crimen intentará ser borrado por ‘La muchacha que limpia’, una empleada doméstica que se vio en esa posición mientras intenta salvar la vida de su hijo enfermo.

“Angela es un personaje de una niña súper ‘fresa’, que lo ha tenido todo en la vida y de un día a otro se le rompe la burbuja y se da cuenta que su hermano no aparece. A partir de ahí ese es el cambio que va tener que hacer ella, el de madurar. Se va a dar cuenta que la vida no es color de rosa como lo cree” le contó a Nueva Mujer en entrevista.

La serie toca temas intensos, pero no muy alejados de la realidad: machismo, clasismo, violencia y abuso para narrar distintas historias que se van entrelazando. “La muchacha que limpia trata temas reales que suceden en muchos países …son temas que se van a ver expuestos en muchas maneras y esa parte de exponerlos y verlos muchas veces también sirve para exteriorizarlos”, expresó.

Sobre esta participación actoral nos dijo que tuvo que involucrarse en esa parte de la conexión familiar, cómo es perder a una persona tan cercana y, darse cuenta que las adolescentes de hoy en día no son las mismas que cuando ella lo fue, “Yo he luchado mucho por no encasillarme en un solo tipo de papeles, porque no me encasillen en sólo un rango, sino que deseo tener un abanico muy grande y poder hacer papeles de niña, joven y adulta” apuntó.

Pero este no es el único reto que tiene la colombiana y por la que logra inspirar a muchos de su generación, Arias abrió su segundo restaurante, con el que rinde homenaje a sus antojos más exóticos y exquisitos a base de aguacate: “Juana Juana”, en la Ciudad de México.

Se trata de un restaurante que nació de la imaginación de la actriz, ya que está acondicionado y decorado con colores inspirados en la naturaleza. Y es que sin importar sus múltiples ocupaciones en la televisión y el cine, Juana tuvo tiempo para convertirse en experta de la cocina de forma autodidacta. Y de esta manera, ella ha encontrado combinar sus dos pasiones.

Juana Arias es una artista que rompe fronteras y que va más allá de una zona de confort que le hubiera encasillado, como a varios colegas en todas las industrias, en un solo registro. Superando retos laborales y personales, se ha definido a sí misma y sigue evolucionando y encontrando nuevas imágenes y desafíos. Juana es su cocina, donde ha sabido plasmar su particular talento, así como frente a las cámaras. Juana es dos veces única.