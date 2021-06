Evaluna Montaner: un camino de retos profesionales

De carismática niña a estrella juvenil de series adolescentes, Evaluna comenzó lo que es hoy una exitosa carrera en los estudios de Nickelodeon Latinoamérica. Sus habilidades para la actuación y el canto cultivadas desde pequeña, le consiguieron a la actriz nacida en Venezuela un puesto en las producciones juveniles que sirvieron de catapulta para llegar a ser reconocida por muchos jóvenes.

La historia de éxito de la protagonista de la serie Club 57 comienza en la serie de la famosa cadena de televisión para niños, donde se mantuvo como una regular en diferentes papeles hasta que llegó su oportunidad para medir su talento como protagonista. “Yo siempre soñé con hacer una serie así, que tuviera música, canto, baile, actuación, todo junto, y eso es lo que tenemos aquí y además me tocó un super protagonista al lado que es lo máximo y hemos pasado un tiempo juntos muy lindo la verdad” le contó en entrevista exclusiva a Nueva Mujer.

Antes de aterrizar sus primeros grandes roles, Evaluna tuvo un exitoso reconocimiento en la industria musical junto a su padre Ricardo Montaner quien la eligió para cantar la balada cristiana “La gloria de Dios” , donde demostró sus capacidades para el canto.

“Mi papá me hace más y más orgullosa de ser su hija no sólo por lo talentoso que es sino por el amor de Dios que se refleja totalmente en él. Ver como mi papá lleva la palabra en absolutamente cada cosita que sale de su boca me motiva a ser igual”.

Y es que desde los 4 años se involucró en el mundo televisivo, hizo su debut como actriz en el video “Si tuviera que elegir”, canción original de su padre. En agosto de 2009 cantó “Only Hope” de Switchfoot en el programa argentino de Susana Giménez. A mediados de 2010, se unió al elenco de la telenovela juvenil de Nickelodeon, Grachi, donde participó hasta el 2012. En 2014 consiguió un papel secundario en la película “Hot Pursuit”, además en el mismo año presentó su sencillo titulado “Yo me salvé”, que sería lanzado a fines de 2014 con su versión en inglés titulado “Wings” junto con sus respectivos videos.

Evaluna y su talento no solo se han medido en la televisión y el canto, la polifacética actriz se ha convertido en un referente de muchos jóvenes al llevar mensajes por medio de sus redes sociales en donde inspira a muchos a ser auténticos.

“Ha sido muy bonito poder ser honesta en las redes, igual que con mi familia, mostrar a mi familia, mostrar mi relación con Camilo, mostrar mis relaciones más cercanas, siento que he podido ser yo todo el tiempo y la gente lo ha recibido de la mejor manera, y si puedo ser inspiración para alguien por el amor que le tengo a Camilo o por el amor que tenemos entre toda la familia, eso es suficiente, yo creo que ya uno cumple el propósito una vez que estás inspirando a alguien a amar más”.

Tanto ella como Camilo Echeverry, se han convertido en una de las parejas favoritas de los usuarios de redes sociales, no solo por el tipo de relación que proyectan, sino por la química que plasman en distintos espacios. Ambos jóvenes han ganado reconocimiento por su talento y carisma que dan a conocer al público. Sin embargo, ese reconocimiento como suele suceder en la industria del entretenimiento viene cargado de retos, como aprender a sortear las críticas de quienes no comparten su estilo de vida.

“Es difícil, la verdad es super difícil, para mí siempre ha sido complicado porque yo soy muy abierta con el tema de mis creencias y mi espiritualidad y creo que la gente que me sigue comparte las mismas creencias que yo, y de alguna manera son las que más juzgan lo que yo hago y eso me duele muchísimo la verdad. Por mucho tiempo me afectó todo demasiado, los comentarios, leerlos, me afectaba muchísimo, entonces yo creo que es importante aprender a vivir con todas esas cosas, aprender a ver lo bonito en todos esos momentos. Ahora ya no me afecta tanto a mí, pero me afecta mucho cuando hablan de mi familia, de mis amigos, o de mi esposo, entonces tengo cuidado. De verdad es muy bonito ver que hay muchísima gente ahí acompañándonos con la mejor actitud y mandándonos los mejores deseos”.

Casi 17 millones de seguidores en Instagram, 25 millones de visitantes en solo uno de sus videos, menos de un metro y medio de estatura que pasea con actitud de gigante, simpatía por impartir un mensaje de amor en redes y ganas de seguir haciendo grandes cosas.

“Uno va aprendiendo de a poquito y hasta ahora siento que he podido compartir las cosas más bonitas, porque la mayoría de las personas las reciben bien y me motiva a seguir compartiendo, pero trato de cuidarme con ciertas cositas porque hay muchos comentarios que afectan”.