Amor por la cocina: consecuencia de la pandemia

Uno de los cambios que la pandemia ha dejado hasta el momento, es definitivamente el interés por la gastronomía, ante el confinamiento global muchos dedicaron más tiempo a la cocina y otros mejoraron sus habilidades culinarias.

Todo esto ha sido comprobado en un estudio llamado “Cocinar en casa: comportamientos en la nueva normalidad” la primera investigación desarrollada por AMC Networks International – Latin America (AMCNI-LA) generada desde El Gourmet. Dicho análisis se llevó a cabo en cinco países: Colombia, México, Argentina, Bolivia y Perú allí se pueden ver datos de la nueva tendencia y los hábitos de cocinar en casa luego de la pandemia.

Como resultado del estudio, se identificaron tendencias comunes entre los latinoamericanos:

Los latinoamericanos cocinan el equivalente a 51 días al año

Cocinan para un círculo cercano

El disfrute lleva a pasar más tiempo en la cocina

Darle un toque personal a las recetas prevalece sobre seguirlas al pie de la letra

La salud guía la adopción de los hábitos alimenticios y del tipo de alimentación

Las pastas fueron el plato más preparado en 2020

Hablamos con Andrés Felipe Gómez Osorio psicólogo experto en el tema sobre los hallazgos.

Cocinando 51 días al año

Según el estudio, más de 8 de cada 10 personas en América Latina cocinan entre 1 y 4 horas por día. Este valor incluye el acto completo: desde la compra de los ingredientes necesarios hasta el lavado de los platos. Sin embargo, el promedio no es idéntico en todos los países de la región. México es el país de América Latina que más tiempo le destina a la cocina, con 3,7 horas, seguido muy de cerca por Colombia (3,6 horas). En Argentina, por su parte, sucede lo contrario: los encuestados declaran que invierten 2,9 horas en la preparación de sus comidas.

De acuerdo con el experto, la pandemia de Covid 19 generó muchos cambios a nivel mundial, uno de los aspectos que más se vio afectado fue nuestra psique; la crisis mundial, el constante flujo de información, los cambios de rutina, entre otros, que de cierta manera fueron propiciadores de la aparición de síntomas de depresión, ansiedad, tristeza, miedo, ira y demás emociones negativas. “De esta situación crítica surge la cocina como una forma muy creativa para poder sobrellevar este cúmulo de sentimientos y emociones, resulta que el poder cocinar más seguido fue lo que se conoce en psicología como catarsis, una respuesta positiva, una terapia para enfrentar la situación que se está viviendo” apuntó.



Preparar comidas para un círculo cercano

Cocinar es mucho más que preparar los alimentos para nutrir el cuerpo: es un hábito individual o familiar, asociado al compartir y a la gratificación personal. Según el estudio, los latinoamericanos cocinan para sí mismos, primero, y para su pareja, en segundo lugar. En tercer orden, los destinatarios son los hijos. Además, durante el confinamiento: el 54% aprendió a preparar nuevos platos o postres. Al 41% de las familias ahora les gustan más sus comidas y el 35% disfruta de cocinar y de preparar postres más que antes.

Gómez Osorio explica que el hecho de cocinar para familiares y amigos abrió la oportunidad de reconectar con nuestros seres queridos, fomento espacios para el trabajo en equipo, creó escenarios donde se tuvieron que replantear aspectos de la convivencia en familia afectados por la pandemia como por ejemplo los horarios a la hora de cocinar, quién debía salir a comprar los víveres etc.

Estos aspectos anteriormente mencionados ocasionaron que se abrieran nuevos canales de comunicación para estos “nuevos actores” pero se debe resaltar que, aunque en muchas ocasiones estos cambios generaron una nueva dinámica en las familias en algunas el cambio fue demasiado abrupto ocasionando dificultades.



Haciendo recetas con toques propios

En los cinco países encuestados, la búsqueda del término “recetas” en internet aumentó más de 129%. Al momento de ponerse manos a la obra, los encuestados declaran que planifican lo que van a cocinar, aunque un 92.4% manifiesta que le agregan a la preparación su toque personal. Esta tendencia se aplica principalmente en Colombia, donde los cocineros intervienen más las recetas que en el resto de los países.

“Una de las consecuencias más importantes que obtuvimos gracias a esta pandemia fue el redescubrimiento de la cocina, se abrió la caja de pandora en relación a las emociones que nos provoca el cocinar” agrega Gómez Osorio.



La salud guía la adopción de los hábitos alimenticios y del tipo de alimentación

Según el estudio, casi la totalidad de los entrevistados (98,4%) tiene algún tipo de cuidado en lo que come, así sea mínimo. Solo un 1,6% de los latinoamericanos afirma no cuidarse nada en sus hábitos alimenticios. Un dato relevante es que el 80% de los latinoamericanos afirma que no suele desperdiciar alimentos perecederos. Según el estudio, el 91,7% está interesado en tener más información sobre su caducidad y sobre cómo generar menos desperdicios.

Para muchos no es un secreto que las épocas de crisis siempre generan cambios que a su vez pueden generar valiosas oportunidades, muchas personas antes de la pandemia no se hubieran arriesgado a cocinar, ya sea por desconocimiento sobre la materia o temor de realizar algo de manera errónea. “Dada las circunstancias globales muchas personas redescubrieron la cocina como un elemento “sanador”, que les inyectó esperanza y confianza en sí mismo, se podría afirmar que en cierto sentido el reencontrarse con la cocina ha servido como una especie de “terapia” a las personas en el mundo” puntualizó el psicólogo experto.

El estudio concluye que al descubrir los beneficios de la cocina en casa y el despertar de cocinar por amor y no por obligación lleva a la introspección sobre los nuevos hábitos alimenticios y como estos no solo saciaban, sino que también mejoran la salud física, mental y la comunicación familiar.

El Dato

Las pastas fueron el plato más preparado en 2020. Según el estudio, este plato encabezó el primer puesto en el ranking de los más cocinados durante la pandemia, seguido por las pizzas, las milanesas y el arroz con pollo.