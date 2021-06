Mateo Carvajal es uno de los deportistas e influencers más comentados del país. La foto de Mateo Carvajal junto a su hijo en el día del padre que encantó a sus seguidores

Tiene bastantes seguidores en redes sociales pendientes de su vida. En su cuenta de Instagram suma más de tres millones de personas que no dudan en comentar su contenido.

Además, muchos están pendientes de su hijo Salvador, a quien tuvo con la presentadora Melina Ramírez. El pequeño encanta con su ternura y se roba la atención en cada una de las publicaciones.

Actualmente, el deportista está pasando algunos días con su hijo, y la presentadora con su novio. Por eso, Mateo ha compartido varias fotografías junto al pequeño en Medellín.

Fue justamente este fin de semana que acabó de culminar, donde Mateo estuvo con su pequeño Salvador compartiendo en el día del padre.

En su cuenta de la red social Instagram, compartió una emotiva foto que acompañó con un texto que aunque es la parte de una canción, encantó a muchos por el significado.

“Y cómo dice esa canción que nos gusta !

🎶 y si he de romper cadenas que me aten , yo la partiré y si he de mover montañas que en mi mente No me dejen verte , mi amor las moveré !” escribió.