‘Epa Colombia’ no deja de sorprender a sus seguidores en sus redes sociales. En esta oportunidad fue sobre el estado de salud de su papá los que se robaron la atención. ‘Epa Colombia’ revela que su padre se enfermó de covid a pesar de tener la vacuna

A través de sus historias de Instagram, Daneidy contó que su padre se enfermó de covid-19 supuestamente por cuenta de haberse aplicado la vacuna contra el virus.

La influenciadora publicó un video de Gerardo, mejor conocido como ‘La Gerardo’ por sus fanáticos, conectado a oxígeno.

“Amiga, ‘La Gerardo’ se enfermó, imagínate que ‘La Gerardo’ mantiene para arriba y para abajo en la calle y ella está muy señor. Yo le dije ‘amigo, quédate en la casa’ y se le dio por aplicarse la inyección del coronavirus. Yo veía que pasaba los días enfermo y le dije ‘¿usted como se siente, Gerardo y me dijo que bien”, dijo Daneidy.

Su saturación de oxígeno en la sangre bajó a 85%, lo cual ya manifiesta hipoxia. “Resultó saturando en 85%. Mejor dicho, yo me puse súper asustada y dije ‘no, la Gerardo’…En este momento está con oxígeno, ya la prueba le apareció que es negativo, pero igual toca seguirlo cuidando porque se quiere ir para la calle”, añadió.

Dejó en claro que tiene a su padre en un tratamiento para que termine de recuperarse.

Esta no es la primera vez que ‘Epa’ habla de lo mucho que quiere a su padre y lo orgullosa que se siente de él. A finales de mayopublicó unas historias donde se le ve en uno de sus centros estéticos junto a su padre, de quien aseguró fue humillado.

“Papi, de verdad muchas gracias por todo. Yo últimamente te he visto muy bien vestido”, le dijo ‘Epa Colombia’ a su padre, quien le respondió: “Yo a usted la admiro mucho, porque a pesar de todo lo que le pasa, usted es pa’ delante, pa’ delante, pa’ delante…”.

Recordemos que…

Se conoció que Daneidy Barrera, conocida como ‘Epa Colombia’ tendría un diplomado en una universidad de Bogotá.

Gracias al éxito que ha tenido en su empresa, y a su inicio en los estudios de Administración de Empresas en la Fundación Universitaria Colombo Germana, reconocida como Unigermana, Barrera ahora tendrá un diplomado en esa misma universidad.

‘Epa Colombia’ dictará un diplomado en keratinas en dicha institución, un logro más para la influencer.

Sin embargo lo que muchos desconocen, es que Daneidy recibió una tutela por parte de un grupo de mujeres afordescendientes debido a un tiktok donde ella se pintó para hacer burla de esta comunidad.

Un grupo de abogadas inició el proceso en contra de ‘Epa Colombia’ y el fallo ordenaba a la influencer a realizar una serie de charlas donde debía pedir perdón y hablar de inclusión.

“Yo pido disculpas públicamente porque tuve un mal entendido, a mí me gusta hacer tiktok, en uno de esos me pinté la cara y unas afro que son abogadas me pusieron una tutela porque yo estaba pasando por encima de ellas, ella se sintieron afectadas, yo pido mil disculpas, es más en mi empresa tengo muchas afrodescendientes”, dijo Epa en la charla que dictó en la Universidad.