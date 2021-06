‘Lengua covid’ otro de los síntomas de la covid-19

Un año después del inicio de la pandemia aún siguen surgiendo nuevos síntomas relacionados con el virus de la covid-19. La fiebre, la tos y la dificultad para respirar no son los únicos signos que advierten o dan señal de una infección por este virus, aunque son algunos de los más comunes. Durante estos meses de pandemia, los médicos han documentado una variedad de síntomas inesperados en pacientes con coronavirus.

Algunos informan de lesiones en las manos y los pies de los pacientes, otros han tratado a personas con diarrea y una grave disminución del apetito. También hay pacientes que han perdido el sentido del gusto y del olfato.

Al comienzo del brote alrededor del mundo la atención se centró en el tratamiento de los pacientes más enfermos, muchos de ellos tenían síntomas respiratorios, incluso necesitaban asistencia para respirar. Y luego, a medida que pasaba el tiempo y se vieron más casos, se empezaron a reconocer algunas de las cosas que son un poco menos típicas.

Estudios recientes identificaron que la lengua también sufre alteraciones cuando se está contagiado, precisamente un análisis realizado en Europa por el Hospital La Paz de Madrid y el Servicio Madirleño de Salud (SEMAS) que se ha publicado en British Journal of Dermatology, reveló que el 25% de los pacientes con covid-19 presentaba síntomas mucocutáneos, entre ellos, la llamada ‘lengua covid’, que se traduce en una lengua muy agrandada, depapilada, sin papilas en el dorso lingual; también se presenta sensación de ardor en la lengua y la ya conocida alteración e incluso pérdida del sentido del gusto.

La llamada ‘lengua covid’ también se presenta con lesiones linguales como una depapilación en parches, es decir, zonas de la lengua más lisas y este síntoma puede ser signo de coronavirus, unido a los ya descritos como fiebre o tos, y puede facilitar la detección precoz de la infección.

La odontóloga Cristina Suaza, experta en cirugía maxilofacial, explicó a este medio que en la boca tenemos más de 600 especies de bacterias y, cuando tenemos condiciones de mala higiene, sumados a factores emocionales como depresión o ansiedad permite que la persona tenga mayor aceptación con el receptor del virus del SARS-CoV-2 y tener una contaminación más fácil.

“Factores directos de la lengua y factores emocionales hacen que muchos pacientes no hagan una buena higiene oral y cuando uno no tiene una buena higiene oral, todo es una cadena que termina por formar una placa bacteriana que a su vez inflama la encía y produce una gingivitis. Eso no es doloroso, pero sí se muestra con cambio de color y sangrado. Este es el preámbulo para que seamos más susceptibles a las infecciones, bien sean por virus o por bacterias.”, explica Suaza.

Según el estudio, los síntomas más comunes de la lengua Covid son los siguientes:

-Aumento del tamaño de la lengua. -Papilitis lingual transitoria (una especie de granitos) en forma de U. -Depapilación en parches que se asocia a la pérdida de gusto. -Ardor en la cavidad oral. -Descamación. -Manchitas.

Estas lesiones en la lengua también pueden presentarse en pacientes leves que no requieren hospitalización.

Los autores de dicha investigación, concluyen indicando que la cavidad oral se puede alterar por la enfermedad covid-19, el edema lingual con papilitis lingual transitoria en forma de U o la glositis con depapilación en parches son signos muy característicos, al igual que la sensación de ardor en la cavidad oral. Este ardor puede aparecer también en palmas y plantas con un color rojizo o descamación y manchas. Todos pueden ser signos clave para un diagnóstico precoz de esta enfermedad.

Sobre la forma de aliviarlo, Suaza explica que “hay ciertos medicamentos que nos ayudan a tener un control sobre el ardor de la lengua, haciendo unos enjuagues bucales y haciendo una excelente higiene oral para que esas papilas empiecen a desinflamarse poco a poco”. Además, indica que es importante que el paciente haga un cepillado con una crema adecuada, acompañado del uso de la seda dental y una buena higiene en general.