Luna Uribe podría seguir los pasos de Jessi Uribe, su padre, en un futuro. Esta es la impactante voz de la hija de Jessi Uribe

Ella posteó un cover que preparó. Incluso de mucha dificultad, porque es en inglés.

Si bien aún es tímida para exponerse ante multitudes como su padre, decidió hacer su primera intentona.

Esto, en un video con un fondo negro para que solo se escuche su voz, pues aún no se siente preparada para grabarse.

También admite sus reservas y limitaciones.

“Aprendiendo, conste que estaba difícil”, comentó la niña, en un video con miles de reproducciones.

La niña, sin embargo, ya atrae a muchos seguidores por sí misma.

Tiene apenas once años, pero ya conmueve por su voz angelical.

Su padre describió su voz como “increíble”.

Y sus seguidores lo confirman.

La niña tiene otro video similar donde comparte su talento.

Ya tiene 20 mil seguidores gracias a su talento.

Jessi Uribe le organizó una enorme piñata a Luna en su cumpleaños.

Todo comenzó por un video en su cuenta de Instagram, en el que aparentemente está en el gimnasio.

Este ya tiene más de 17 mil likes y un poco menos de 500 comentarios cuestionándolo.

Allí aparece junto a su hermana Tatiana Uribe, mientras ella hace ejercicio.

Mientras ella está sobre la máquina, él se pone de pie detrás de ella y baila.

Al parecer ella se incomoda un poco y decide empujarlo sutilmente con su codo.

Sin embargo, el continúa con el baile, como se puede ver en el video.

Los comentarios no se han hecho esperar y ya hay varias internautas que lo han criticado.

Incluso una de ellas lo tildó como acoso contra la mujer del video, que es su hermana.

“Que falta de respeto que se cree”, “Yo no le veo nada de gracia. Me parece una falta de respeto”, “No es chistoso, es atrevido, irrespetuoso. por favor no haga estas publicaciones”, dicen algunos de los comentarios.