Dani Duke sorprende a La Liendra en su cumpleaños con el regalo “de sus sueños”

Dani Duke y La Liendra son una de las parejas colombianas más mediáticas de la actualidad. En muchas ocasiones la polémica los rodea por sus expresivas formas de demostrarse cariño en redes sociales y también por sus relaciones del pasado.

Sin embargo, esta vez llegan a boca de todos por un especial gesto que tuvo la influencer con el nacido en Pereira. Mauricio Goméz arribó este jueves a sus 21 años y para celebrarlo su novia le dio el regalo “de sus sueños”.

A través de su cuenta de Instagram, donde suma 3 millones 600 mil seguidores, la paisa felicitó a su pareja desde tempranas horas. “Feliz cumpleaños ‘my king’. Que todos tus deseos se cumplan”, escribió en un post donde compartió varias fotografías y una serie de videos donde le da el maravilloso obsequio.

La pareja de influencers acumula varios meses en pareja. Foto: Instagram @daniduke

El regalo de Dani Duke a La Liendra por su cumpleaños

Con un toque de misterio e intriga, Dani Duke le solicitó a su pareja que cerrara los ojos para hacerle la entrega del regalo. Asimismo el influencer, quien se encontraba sentado en una cama, estaba muy expectante.

La influencer le entregó una caja que decía: “Mi Mono”, junto a dos corazones. Cuando La Liendra abrió la caja no sabía cuál era exactamente el regalo, pues había varios papeles. Entre esos encontó un “pasaporte” que contenía varias fotos de ellos.

Después se dio cuenta que el pasaporte tenía un pasaje de avión que decían: “Destino y lugar de tus sueños”. El influencer se sorprendió mucho, sin embargo, hasta ese momento todavía no sabía a dónde iría y si ella lo acompañaría.

En uno de los videos se puede apreciar cómo La Liendra trata de adivinar el destino lanzando el nombre de varios países hasta que dijo el correcto. Sin embargo, Dani Duke no quiso revelar el lugar y lo censuró en el video, no obstante, se puede adivinar que mencionó Italia, España y Portugal.

Sin embargo, horas más tarde el influencer no se pudo contener y a través de sus historias de Instagram reveló que se trata de nada más y nada menos que de Dubái.

“Estoy feliz señores porque me veo con mi familia y salgo derechito mañana para Dubái. Sí, voy para Dubái, porque la mona hermosa me dio eso de regalo”, dijo el influencer.

“Mi mona Dios me la bendiga. De verdad estoy tan feliz de estar con ella, me hace sentir muy especial”, agregó.

La cuenta de instagram dedicada a la farandúla colombiana, @rastreandofamosos compartió las declaraciones de La Liendra y los usuarios reaccionaron.

“Se lo merece porque él ha sido muy especial con ella también. De eso se trata, que rico por ellos”, “y dicen que ella esta con el por plata y plata es lo que ella tiene”, “me encanta esa pareja”, y “ella ama a su mono y fin”, fueron algunos de los comentarios del posteo.

La Liendra fue víctima de robo mientras hacía un video

Hace unas semanas atrás, el influencer dejó un bolso estilo canguro con muchos objetos importantes mientras grababa un video y cuando lo fue a buscar no lo encontró.

A través de sus historias de Instagram, el novio de Dani Duke contó que fue víctima de hurto, reconociendo su descuido. En su relató aseguró que cuando terminó de grabar el video, regresó al árbol donde había dejado sus pertenencias, sin embargo estás ya no estaban.

Mauricio Gómez detalló en un video cómo pasó todo y les confesó que lo que más le preocupaba era que en el bolso habían cosas importantes. La Liendra perdió dinero, tarjetas de crédito y documentación personal.

“Liendritas cosas que no más me pasan a mí, me quité el cangurito que ustedes ven en las historias, lo puse en la calle para grabar algo y se me olvidó cogerlo. Nos acordamos, nos dio por subir y ya no estaba, mínimo alguien lo cogió. Lo malo es que ahí tenía muy buen dinero, las tarjetas de crédito, la cédula, el pase, todo lo tenía ahí”, dijo el creador de contenidos.

Asimismo, La Liendra fue hasta una construcción cerca del lugar de los hechos para ver si alguien podría ayudarlo en su búsqueda. El influencer les consultó a los trabajadores si sabían de alguién que había pasado por allí pero nadie le dio información.

“¿Hace poquito no vino un muchacho en una moto?”, preguntó el colombiano pero no recibió una respuesta concreta. Del mismo modo, regresó al lugar donde vio por última vez el bolso para seguir investigando.

Tras no tener resultados en la búsqueda de sus cosas, La Liendra decidió acudir a la buena voluntad de la persona que se lo llevó. El colombiano lanzó un mensaje haciendo la solicitud de que le entregen el bolso y a cambio dará una recompensa sin embargo al parecer nunca recibió respuesta.

