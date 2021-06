Jessi Uribe se ha convertido en uno de los cantantes más comentados de Colombia. El video de Jessi Uribe en el gimnasio que tildan de acoso a una mujer

Esto, debido a su relación con Paola Jara que desde el primer momento ha dado de qué hablar.

Además de esto, sus publicaciones son constantemente son criticadas.

Así sucedió con varias de las más recientes, pues anunció el nombre de su nueva canción.

Junto a Carín León lanzarán una nueva canción el día de mañana, y en sus redes sociales han causado controversia.

En sus publicaciones compartieron el que será el nombre del nuevo tema musical.

En cada una de las publicaciones al respecto les han llovido críticas por el nombre.

Y es que en Colombia, la palabra perra es catalogada como un insulto hacia las mujeres.

Por eso, internautas le han reclamado al cantante su elección de palabras para el título.

Por su parte, León se ha defendido afirmando que la misma palabra en México no está mal vista y podría significar que algo es malo o desafortunado.

Además afirmaron que la canción no se trata de una mujer, por lo que no insultan a nadie.

Algunos están esperando al lanzamiento de la canción para saber si los cantantes tienen o no razón.

Sin embargo, ahora Uribe es blanco de críticas por algo completamente diferente.

Se trata de su video más reciente en su cuenta de Instagram, en el que aparentemente está en el gimnasio.

Este ya tiene más de 17 mil likes y un poco menos de 500 comentarios cuestionándolo.

Allí aparece junto a su hermana Tatiana Uribe, mientras ella hace ejercicio.

Mientras ella está sobre la máquina, él se pone de pie detrás de ella y baila.

Al parecer ella se incomoda un poco y decide empujarlo sutilmente con su codo.

Sin embargo, el continúa con el baile, como se puede ver en el video.

Los comentarios no se han hecho esperar y ya hay varias internautas que lo han criticado.

Incluso una de ellas lo tildó como acoso contra la mujer del video, que es su hermana.

“Que falta de respeto que se cree”, “Yo no le veo nada de gracia. Me parece una falta de respeto”, “No es chistoso, es atrevido, irrespetuoso. por favor no haga estas publicaciones”, dicen algunos de los comentarios.