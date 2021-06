Los niños y la comida: consejos de un médico experto

El reconocido pediatra, Héctor Mendoza presenta escribió “Enséñales a comer para toda la vida”, un libro que busca transformar la relación alimentación versus salud, no solo para sus pacientes sino para toda la familia.

El Dr. Mendoza ha entrenado a más muchas familias a través de talleres y consultas en cómo iniciar una apta alimentación complementaria para los bebés a partir del revolucionario método Baby Led Weaning (BLW), un protocolo que hace la transición de la lactancia a una alimentación autoregulada por el bebé, y logra que desde el principio se le enseñe a comer bien.

Hablamos con el doctor sobre el método y lo que aporta a los infantes.

¿Qué significa el método Baby Led Weaning?

BLW Bliss traduce Baby-Led Weaning – Baby Led Introduction to SolidS, en español “Alimentación Autorregulada por el Bebé”.Este revolucionario método contempla introducirle al bebé alimentos sólidos en forma de deditos en lugar de las tradicionales papillas, y permitir que el bebé tome los alimentos con las manos y se los lleve a la boca según su nivel de apetito y saciedad.

Este método es inicialmente educacional y trae múltiples beneficios motores y neurosensoriales. Con el BLW Bliss se promueve el desarrollo de la coordinación ojo, mano, boca a edades tempranas (desde los 6 meses de edad), también los incitamos a reconocer las texturas, que suelen desaparecer cuando hacemos papillas de los alimentos, e invitamos a que el bebé explore los alimentos en su estado natural y reconozca sus colores y sus formas.

¿De dónde nace el lema “Enséñales a comer para toda la vida”?

Este libro aborda desde la preconcepción y embarazo con enfoque en medicina funcional identificando la raíz de muchas enfermedades, luego toda la etapa de la lactancia materna, y uno de los momentos más desafiantes para los padres, que es la etapa de la alimentación complementaria, cuando en la dieta de los menores se incluyen alimentos diferentes a la leche materna.

Esta es una etapa marcada por mitos y creencias, y que a su vez es determinante para el futuro del bebé, pues en esa etapa se siembran las bases del desarrollo físico y cognitivo del futuro adulto, es realmente un aprendizaje para toda la vida por eso decidí titularlo así.

De acuerdo a su libro, ¿qué se entiende por alimentación saludable?

Es una alimentación con comida real (no ultraprocesados), balanceada y que contemple todos los grupos de alimentos: vegetales, proteínas, frutas, grasas saludables, carbohidratos y granos integrales.

Dentro de una alimentación saludable priorizamos todos aquellos alimentos de calidad nutritiva con un buen aporte de micronutrientes (minerales y vitaminas), no se trata de comer muchísimo, sino de nutrir nuestro organismo con la mejor calidad de información posible.

¿Hasta qué punto es importante llevar una alimentación saludable desde la infancia?

Esta es una etapa que sienta las bases del futuro adulto. La salud tiene mucho que ver con la alimentación, más que con la misma medicina. Hoy podemos invertir en niños saludables, que si adquieren buenos hábitos, aseguramos que en el futuro no van a engrosar una población marcada por problemas de salud.

¿Los suplementos alimenticios son útiles o recomendables en este caso?

Se ha vuelto común que los suplementos se utilicen para maquillar una alimentación que es deficiente en su origen. Si mantenemos una buena alimentación que sea rica en micronutrientes, ya la primera parte de la batalla está ganada.

Si por alguna razón debemos suplementar, siempre que sea teniendo de base una buena alimentación, y bajo la recomendación y guía individualizada de cada uno de sus pediatras. Esta misma recomendación aplica para nosotros los adultos.

¿Por dónde cree que podemos empezar para mejorar la dieta familiar?

Para mí, la alimentación es un acto familiar. El niño no come distinto al adulto, sino que se integra a la mesa familiar. Esto también significa que comerá tan bien (o tan mal) como la familia lo haga. La alimentación comienza desde que adquirimos los alimentos y elegimos las mejores opciones para nuestra despensa, si no está en la despensa y no forma parte de la alimentación, el niño no lo va a pedir al momento de comer.

La mejor forma de mejorar nuestra alimentación es preferir la comida real, es decir, alimentos que vienen de la tierra y del campo y cuyo propio empaque es su piel: aguacate, papa, yuca, brócoli, zanahoria, coliflor, tomate, guayaba.

¿Qué es lo que más nos cuesta modificar de nuestros hábitos?

Para muchas familias el cambio más difícil es dejar los ultraprocesados: paquetes, gaseosas, jugos, alimentos industrializados, productos con azúcares añadidos y productos que contengan más de cinco ingredientes.

También hay una creencia de que la comida real es más costosa, y no es así, la comida real es la que viene del campo, si la mayoría de nuestra alimentación proviene de la comida real, ya tendremos una buena parte de la salud construida.