El humorista ‘Suso el Paspi’ convoca a cientos de televidentes con sus divertidas entrevistas. ‘Suso el paspi’ rompe silencio y confiesa que sufre de un trastorno llamado abulia

El formato que no solo es para conocer un poco más al invitado sino para divertirlo al mismo tiempo que la audiencia puede interactuar, lo ha hecho famoso.

Lo que muchos no saben es que detrás de ese personaje está Dany Hoyos, un comendiante que encontró en el humor una forma de llevar la abulia, una enfermedad que pocos conocen.

Durante una entrevista con el programa de Caracol Televisión , ‘Los informantes’, ‘Suso el paspi ’, aseguró que la comedia le salvó la vida. Esto, porque padece de un trastorno llamado abulia.

Esta condición hace que las personas pierdan la voluntad de hacer las cosas o que tengan falta de iniciativa o energía, una forma extrema de apatía.

La persona con abulia presenta un bajo nivel de energía vital y un interés prácticamente inexistente en estímulos o actividades que antes le hubieran motivado.

Ante esto el humorista dijo:

‘Suso’, habló también sobre la tristeza que ha hecho parte de casi toda su vida y, aunque no habló de depresión, confesó que incluso llegó a pensar en quitarse la vida.

“Sonó el teléfono y me dijo mi tía – ‘es que es para unos papeles de los restos de su abuelita’-, me fui a buscar los papeles y se me olvidó que me iba a matar”.