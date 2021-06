La actriz Carmen Villalobos decidió hablar ante los rumores de problemas en su matrimonio. Carmen Villalobos respondió ante rumores de problemas con su esposo Sebastián caicedo

Y es que desde hace unos días habría recibido comentatios en sus redes donde le preguntaban qué pasó con su esposo, pues desde hace meses no se les veía juntos.

Ante esto, ella decidió publicar una historias junto a Sebastián en donde explicaban que la razón de su lejanía tenía que ver con las grabaciones del novela ‘Café con aroma de mujer’ donde ella participa.

Y es que ha tenido que viajar junto a sus compañeros de trabajo y el equipo de producción de la telenovela a la locación y se han tenido que quedar ahí para evitar ponerse en riesgo por el virus.

Caicedo dijo que hace dos meses no veía a Carmen y por eso decidió ir a verla hasta donde graban. Incluso en la grabación dice que la gente le gusta hablar sin tener conocimiento.

Por su parte ella relató en sus redes que a pesar que están por mucho tiempo separados su relación está llena de amor, confianza, respeto y admiración, cuatro ingredientes imprescindibles que ambos mantienen desde hace más de 10 años.

Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo son una de las parejas más estables del mundo del espectáculo en Colombia. Tras un largo noviazgo, se casaron en 2019 y desde entonces parecen vivir una eterna luna de miel.

Hace poco en una entrevista ella habló de cómo es separarse de su pareja cuando debe grabar novelas.

“Amo cuando yo ya no puedo más y me dice: ‘Vamos, dale, estás en la última etapa, tú puedes, no te preocupes, tú no te preocupes de esto que yo me encargo de esto para que tú puedas hacer esto’, entonces de verdad encontrar a un hombre así es maravilloso. Es maravilloso tener un apoyo de tu pareja 100%”