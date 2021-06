La actriz Valentina Lizcano ha tenido varios cambios durante los últimos meses. Valentina Lizcano está a pocos días de tener a su hija y le envió un sentido mensaje

El primero de ellos es que durante la pandemia se cambió de ciudad.

Y es que pasó de vivir en Bogotá a Cartagena, con su hijo y su pareja.

Además, hace algunos meses afirmó que está embarazada y será madre por segunda vez.

Para nadie es un secreto que durante el 2020 el país tuvo un “Baby Boom”.

A este se sumaron bastantes miembros de la farándula colombiana.

Durante la pandemia, personalidades como Luisa Fernanda W, Andrea Tovar, Carolina Cruz, Taliana Vargas, Alejandra Buitrago, entre otras anunciaron y tuvieron a sus bebés.

Otras mujeres como Valerie Domínguez, Camila Avella, y Maritza Aristizábal, entre otras han tenido sus bebés durante las ultimas semanas.

Todas han tenido pequeños sanos y fuertes, así lo han mostrado en sus redes sociales.

Por su parte, Lizcano anunció su embarazo a inicios de diciembre del 2020.

Lo hizo con una publicación en la que además reveló que sus primeras semanas habían sido muy duras.

De hecho, estuvo en riesgo de perder a su bebé tras tener un accidente durante sus grabaciones.

Por eso, tuvo que quedarse en cama guardando reposo durante un mes, y dejó de lado el ejercicio.

Sus seguidores se preguntaban si tendría un niño o una niña.

Por eso, hace cuatro meses, a través de una tierna fotografía compartió la noticia con sus seguidores.

Mientras luce su vientre, también presume globos y flores de color rosa.

Además también tiene algunos en los que dice “It’s a girl” con lo que confirmó que tendrá una hija.

Su nombre será Alma, y todos esperan con mucha emoción su llegada al mundo.

A la actriz le han llovido felicitaciones, sus seguidores, colegas y amigos están más que emocionados con la noticia.

Incluso ella afirmó que está más que feliz con la noticia y no puede esperar para conocerla.

Parece que ya no falta mucho tiempo, pues la actriz está cerca de cumplir las 40 semanas de gestación.

En sus redes sociales ha mostrado que está disfrutando la última etapa de su embarazo.

Por eso, decidió enviarle un mensaje a Alma, quien aún no nace.

Allí escribió que las dos están en una importante transformación, y ella no puede esperar para conocerla.

“No puedo prometerte un mundo perfecto (me encantaría poder hacerlo) pero lo que si te puedo prometer es acompañarte y apoyarte en la construcción de tu mundo interior, donde la diferencia no separa si no que nutre, donde la gratitud , la compasión y el amor universal gobiernen y donde tú sepas que eres libre 🤰 no veo la hora de mirarme en tus ojitos”, escribió.