La Segura habló de lo mal que se la lleva con su padre biológico: “Ni mi hermano ni yo hablamos con él”

La Segura le confesó a sus seguidores de Instagram que lamentablemente no tiene una buena relación con su padre biológico. A través del formato de las historias, la caleña realizó la dinámica de preguntas y respuestas. Fue entonces cuando uno de sus seguidores despertó el tema.

La creadora de contenidos tiene más 7 millones 600.000 seguidores en Instagram con quienes comparte constantemente. Natalia Segura se ha convertido es una de las influencers más destacadas de Colombia y muy querida por muchos. Sin embargo, ella misma contó que no ha contado con el afecto de su propio padre.

En este sentido, la caleña aseguró que gran parte de sus 28 años de vida no ha contado con la presencia y apoyo de su papá. Pese a que cada cierto tiempo lo ve, actualmente no tienen ningún tipo de comunicación.

Más de 7 millones de fans acumula la influencer en su cuenta oficial. Foto: Instagram @la_segura

La Segura confiesa que no tiene buena relación con su papá

No todo en la vida de la influencer es de color de rosas, risas y videos graciosos. En su vida personal, hay un tema del que poco habla pero se nota que le afecta: su relación con su papá.

En un video, la colombiana confesó que siente que su padre no la ama. “Yo con mi papá de sangre me hablé un tiempo, luego dejamos de hablar por varios años y ya. Él hace cosas que a mí parecer un padre que te ame jamás haría”, aseguró.

También destacó que él ha sido un padre que no ha estado presente en ningún sentido. “Él ha sido un padre ausente en cualquiera de los campos que les pueda nombrar. Ni mi hermano ni yo hablamos con él en este momento de nuestras vidas”.

En el mismo orden de ideas, La Segura contó que hay un hombre que se ha ganado su cariño y respeto, y que ha sido como un padre para ella. “Para mí, más padre ha sido otra persona que no fue quien me engendró y a la cual le tengo más respeto y agradecimiento que a mi mismo papá. Es muy triste, pero hay que aceptarlo”, puntualizó.

La youtuber tiene 28 años, los cuales cumplió en diciembre. Foto: Instagram @la_segura

No pierde las esperanzas de tener de recuperar la relación

Aunque el panorama no es para nada alentador, y ni Natalia ni su hermano por el momento hablan con su papá, ella cree que eso puede cambiar. La caleña piensa que en el futuro las cosas puedan cambiar.

“Espero que todo esté bien en su vida. Yo, realmente, le deseo lo mejor. Obviamente, eso no le va a quitar que sea mi padre y algún día, como dicen los psicólogos y todo el mundo, uno tiene que perdonar y sanar porque eso afecta muchos campos en la vida que uno no nota, porque como todo el tiempo ha sido una parte ausente”, aseguró.

Gregorio Pernía desestima el mensaje que deja La Segura a las niñas

A finales de marzo, el actor Gregorio Pernia compartió una reflexión sobre lo que piensa sobre los influencer. Todo empezó con una tarea que le colocaron en el colegio a su hija. En esa oportunidad habló sobre lo que piensa del contenido en redes sociales que deja La Segura.

“En estos días vi a una influencer que se para en Estados Unidos en un centro comercial y dice ‘¿usted no sabe quién soy yo?’, y en Estados Unidos sea futbolista muy famoso, vicepresidente, lo que sea allá hay mucha gente que hace cumplir la ley”, aseveró.

Aunque no mencionó de quién se trataba, el caso es referente a Natalia Segura, ya que ella misma contó la anécdota en su cuenta oficial.

Continuó su relato diciendo: “La señora del centro comercial le dijo: ‘Yo no sé quién es usted’, y le respondió yo soy la influencer más grande de Suramérica”.

Sin embargo, destacó que esa misma influencer siempre deja el mensaje de que el amor no existe y que en realidad las mujeres deben usar “lo que tienen a mitad de las piernas”. “Según ella ‘el día que vaya a un restaurante ¿con qué va a pagar? ¿Con amor? O cuando le quiera sacar un carro a un hombre ¿con qué se lo va a pagar? ¿Con amor?”.

“No la estoy señalando porque ese es el oficio más antiguo de la humanidad, pero no estoy de acuerdo con que una influencer haga, canalice, ejecute y lleve a las niñas hacia allá de lo que debería ser, me parece que no está bien”, aseguró Gregorio Pernía.