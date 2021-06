Sara Uribe está ofreciendo empleo en sus peluquerías

Sara Uribe es una de las presentadoras más comentadas del país. Sara Uribe está ofreciendo empleo en sus pelquerías

Saltó a la fama después de pasar por el reality Protagonistas de Nuestra Tele del canal RCN.

Posteriormente se convirtió en la presentadora de ‘Estilo RCN’, ‘La Kalle’, y ‘Lo sé todo. El programa más reciente del que ha hecho parte es La Vuelta al Mundo en 80 Risas.

Constantemente da de qué hablar por sus publicaciones en redes sociales, hace poco contó que su empresa estaba a punto de quebrar por cuenta del paro nacional.

Afirmó que tiene muchos empleados en su emprendimiento “La casa mágica de Sara U”. Por eso, para ella es primordial que todos estén bien y que tengan cómo mantenerse.

Razón por la que le preocupa que “están trabajando tres días a la semana, hay toque de queda y a la gente le da miedo salir” y sus ventas han bajado mucho.

Sin embargo, lo que sorprendió a los internautas es que la presentadora tuvo que cerrar otras dos sedes de su empresa.

“Me dejaron quebrada, estoy debiendo más de 20 millones de pesos en arriendo en cada sede y tengo dos. Llamo y me dicen que me van a desalojar”.