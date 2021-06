Rodrigo Garduño: la revolución del fitness en redes sociales

La llegada de la covid-19 hizo que la industria del ‘fitness’ diera un giro completamente, no solo para quienes realizaban su entrenamiento en el gimnasio, sino para aquellos que se dedicaban a formar a otras personas.

Este fue el caso del ex futbolista profesional mexicano, Rodrigo Garduño, fundador del programa de transformación humana 54D, quien encontró en la pandemia la forma de poder ayudar a quienes luchaban contra el encierro.

El deportista recientemente reconocido por el portal especializado de Miami StayFit305, fue catalogado entre los 25 mejores entrenadores a seguir en Instagram en 2021 junto con Rodrigo de Ovando, Head Coach de 54D.

Con el fin de seguir ayudando a otros con su programa, lanzó la campaña de responsabilidad social ‘54DHéroes’, un reconocimiento a la labor incansable y extraordinario esfuerzo del personal de salud durante esta pandemia, otorgándoles el programa de entrenamiento en línea y totalmente gratuito.

Hablamos con el entrenador y deportista sobre su trabajo en la industria fitness.

¿Cómo y cuándo nació la idea de crear 54D?

Cuando mi contrato como futbolista llegó a su fin, entre otras cosas, me dediqué a dar conferencias sobre motivación personal y fui invitado por varias empresas importantes a dar platicas a miles de personas. Sin embargo, me di cuenta que la mayoría de los que asisten a este tipo de conferencias salen totalmente inspirados pero no saben cómo poner en práctica en su vida todo lo que aprendieron. Es ahí cuando decidí crear un programa que combina la motivación y ofrece las herramientas para que la gente pueda obtener los resultados que busca en tan solo 54 días.

Así es como surgió 54D, abriendo sus puertas hace 9 años en la ciudad de México. Hace 4 años en Bogotá, Colombia y, desde hace 2 años en Miami, Florida, ingresando a un mercado sumamente competitivo como es Estados Unidos. Hoy hemos sido reconocidos junto con Rodrigo de Ovando, Head Coach de 54D, entre los 25 mejores entrenadores de Miami al lado de las marcas mas importantes de fitness en el país. Actualmente, 54D tiene mas de 30.000 graduados del programa presencial y mas de 15.000 graduados del programa online que hoy esta disponible a través de una aplicación en todo el mundo y ha generado una comunidad global online en mas de 70 países.

¿De qué se trata 54DHéroes?

54D Héroes es una iniciativa de la marca de reconocer a todo el personal de salud que ha estado al frente de batalla en esta pandemia, es una manera de agradecerles lo mucho que han hecho luchando todos los días para salvar vidas. Entendemos que la parte emocional y mental es crucial para poder desempeñarse en el trabajo que llevan a cabo y las situaciones que enfrentan todos los días. Por eso este programa, los ayuda a mantenerse sanos y fuertes física, mental, emocionalmente y a darse una hora al día para cuidar de ellos mismos. Tenemos una página de 54d.com/héroes donde invitamos al personal de salud de todo el mundo a registrarse y poder obtener un programa de 54D ON completamente gratuito. Decidimos regalar 5.400 programas este año, 540 en cada generación. Al día de hoy tenemos a mas de 2-000 médicos y enfermeras participando en el programa online.

¿Explique detalladamente cómo funciona su método 54D?

Es un programa de transformación humana que logra resultados físicos, mentales y emocionales. Este programa esta basado en 4 pilares: Entrenamiento de alta intensidad, nutrición, recuperación y comunidad, lo que es la familia 54D. Durante el programa se entrena de lunes a sábado 1 hora diaria y el domingo se descansa. Se sigue un Plan de Nutrición diseñado para el entrenamiento de alta intensidad, que fue creado por más de 20 nutricionistas que trabajan en la marca. Otro de los pilares del programa es la recuperación, es importante aprender a descansar, dormir 7 horas diarias para evitar lesiones, tener un mejor rendimiento y finalmente crear un estilo de vida saludable. Por ultimo, la comunidad o familia 54D es parte fundamental, cada generación comienza y termina el programa en la misma fecha es una manera de apoyo, motivarnos los unos a los otros durante el programa, reconociendo el esfuerzo y resultados de cada uno.

¿A qué cree que se debe que se convirtiera en todo un fenómeno en las redes sociales?

Cuando comenzó la pandemia y tuvimos que quedarnos en casa, decidí dar entrenamientos gratis como una manera de ayudar y apoyar en esta situación tan complicada e inesperada que vivimos a nivel mundial. Mucha gente estaba estresada, angustiada, deprimida y llena de incertidumbre. Esta comprobado que el ejercicio genera endorfinas, dopamina, oxitocina, sustancias químicas del cuerpo que ayudan a combatir la depresión y ansiedad, así que decidí dar entrenamientos gratuitos a través de mi cuenta de Instagram. En los primeros días comencé con poco más de 1.000 aparatos conectados, ese número fue creciendo diariamente rompiendo el record de IG de 35.000 aparatos conectados durante un entrenamiento en vivo.

Esta audiencia a la que llamamos GenQ alcanzó los 48.900 aparatos conectados el día de graduación al término de estos 5 meses de las transmisiones. Vale la pena señalar, que atletas profesionales, futbolistas de los mejores equipos del mundo como James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado, entre otros; músicos como Juanes, celebrities y top models como Adriana Lima, se unieron a estos entrenamientos.

La misma audiencia también compartió e invito a amigos y familiares convirtiéndolo en un fenómeno viral. Estos entrenamientos obtuvieron más de 150.000 vistas al día debido a las diferentes zonas horarias donde otras miles de personas entrenaban durante el día.

¿Cuál puede decir que es el secreto del éxito?

La constancia y disciplina es clave para ser exitoso en la vida. Es un programa que exige mucho, pero entrega resultados. El éxito que obtienen todos lo que han hecho 54D es transformar su vida para siempre, lograr su máximo potencial, ser la mejor versión de ellos mismos.

¿Por qué decidió implementar su programa por la red social Instagram y no en otras plataformas?

Considero que el alcance de las redes sociales y las plataformas digitales es muy poderoso. En ese momento a través de Instagram abrimos la puerta al mundo digital y a una comunidad global a la cual no imaginamos llegar en tan poco tiempo.

¿Qué consejo le puede dar a una persona que le cuesta tomarle gusto al ejercicio?

Cuerpo sano, mente sana. Es entendible que a muchas personas no les guste hacer ejercicio pues nunca fue algo promovido en los hábitos y costumbres a lo largo de su vida. Sin embargo, en la actualidad hacer ejercicio se ha vuelto una necesidad ya no solo físicamente sino por generar salud mental y emocional tan necesaria por todo lo que se vive actualmente en el mundo.

El deporte no puede ser visto como un lujo, es una necesidad para el adecuado funcionamiento del ser humano, el poder generar dopamina, endorfinas, oxitocina y todos los elementos químicos para contrarrestar y nivelar las hormonas, la depresión, la ansiedad e inseguridades y poder tener una claridad mental que nos ayude a enfrentar el día a día. ¡Sin olvidar que la energía se genera con movimiento! El que no se mueve se muere. Cuerpo sano mente Sana.

Respecto a la pregunta anterior, ¿cuál sería un buen primer paso?

Lo primero que yo haría, sería identificar cuál de todos los tipos de ejercicio van mas con mis gustos pues en la actualidad hay miles de ofertas y de diferentes tipos de entrenamiento que cambian de acuerdo a los intereses y personalidad del interesado. Desde bailar hasta yoga, pesas, cardio, bicis, programas en línea etc.

Segunda cosa que yo haría sería ver que el entrenador del cual voy a aprender sea una persona que me inspire y me motive, pues el error muchas veces es entrenar programas o con entrenadores que no conectan con uno o no te hacen sentir motivado por su personalidad o manera de llevar la clase y conectar con él o ella al verlo o escucharlo es básico y fundamental para poder entrenar con alguien que inspire tus ganas de moverte y pueda provocar en ti compromiso constante.