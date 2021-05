Carolina Cruz no solo es una de las presentadoras más reconocidas del país, sino también una de las influencers con más seguidores en las redes. Carolina Cruz respondió a quienes la cuestionan porque todo se lo regalan si ella tiene dinero para comprar

En su cuenta de Instagram suma alrededor de 6 millones de seguidores, con quienes suele interactuar cada vez que promociona algo.

Precisamente uno de los trabajos de Cruz es por medio de sus redes sociales, allí promociona y publicita a varias marcas que se identifican con ella, ya sea en su rol de modelo o mamá.

Ante esto, es normal que ella como muchas otras famosas reciba cantidades de regalos a diario, juguetes para sus hijos, ropa, zapatos, accesorios y hasta comida.

Algunos de sus seguidores la increparon desde hace un tiempo sobre las razones por las que recibe tantos obsequios y hace alarde de ello en Instagram.

Por eso ella decidió responder antes los cuestionamientos haciendo énfasis en que todo se debe a un apoyo que da a los emprendedores, es decir, no siempre cobra por las historias que sube.

“¿Por qué te regalan tantas cosas si puedes comprarlas?” es una de las preguntas que le hicieron, ella dijo que al comienzo se las regalan , luego se vuelve clienta, es un gana y gana, según las palabras de la presentadora.

Dijo también que a sus hijos les regalan cosas porque las marcas se quieren dar a conocer y ella ha creado una cadena de apoyo ” a medida que mis hijos van dejando las cosas en buen estado, las dono a fundaciones”.

Y sobre la comida que recibe dice que muchas veces no se come lo que le regalan, pero no lo deja perder y lo regala en los semáforos a quienes no tienen para comer.

Esta no es la primera vez que la presentadora se enfrenta a situaciones así, desde que tomó fuerza en la redes sociales, ha sido cuestionada por lo mismo.

Cruz se volvió a pronunciar en su cuenta de Instagram sobre la publicidad en la que están usando su imagen para dar a conocer unos supuestos productos milagrosos para bajar de peso, pues recientemente ella contó que perdió 10 kilos en 17 días.

Como hace poco nació su segundo hijo con Lincoln Palomeque, estas personas están usando sus fotografías para publicitar estos alimentos en Facebook e Instagram, donde muchos incautos estarían cayendo, a pesar de que ella no es usuaria de esos productor ni los conoce.