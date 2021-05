Luisa Castro desestima su intimidad con La Liendra y él se defiende

Nuevamente la polémica rodea a una de las ex parejas más controversiales de Colombia: La Liendra y Luisa Castro. Todo empezó cuando la influencer calificó el desempeño sexual de Mauricio Gómez como fatal.

Castro realizó una transmisión en vivo con Mateo Carvajal el día 23 de mayo, y en una dinámica de preguntas se le consultó sobre que tan bien le iba en la cama con su ex pareja. En el juego, ella debía calificar del 1 al 10 a La Liendra y para sorpresa de muchos le dio un 4.

Debido a que el ganador de Desafíos súper humanos 2017 es amigo del pereirano, no lo quería dejar mal parado así que dijo que la calificación era mejor del 1 al 5. Sin embargo, Luisa Castro empeñada en desestimarlo dijo: “siendo así, entonces 1.5 o 2. Él sabe por qué″.

La intención de la influencer fue hacer ver a los internautas que no le fue nada bien en su vida sexual con su ex pareja con quién duró dos años de relación. Según ella, terminaron por las “constantes mentiras” de La Liendra.

La respuesta de La Liendra a Luisa Castro

Tras las declaraciones de Luisa Castro, La Liendra se defendió de una manera muy particular. EL creador de contenidos realizó la dinámica de preguntas y respuestas a través de sus historias de Instagram y los ususarios no tardaron en pedir su opinión sobre las delcaraciones de su ex.

“¿Qué piensas de la calificación que te dio tu ex en la cama?”. le consultó un internauta y la Liendra procedió a responderle. De principio el pereirano se disculpó por el “mal servicio” dejando claro que él se esforzó por complacer a la que en ese entonces era su pareja.

“Primero, disculparme con ella por mi mal servicio: qué pena con usted porque yo pensaba que la daba toda y era increíble, pero al parecer no. Sin embargo, déjeme decirle que en el momento sus caras no decían lo mismo, pero hay gente que actúa muy bien”, aseguró.

Asimismo, el influencer añadió que le parecía extraño el hecho de que si ella se sentía así, duró dos años con él y despúes añdadió: “ah ya sé porque”. En ese sentido, en redes sociales aseguran que dio a entender que la razón por la que Luisa permaneció a su lado fue por ganar seguidores.

La influencer reacciona a las declaraciones de su ex

Toda esta pólemica en redes sociales no quedó así, pues luego de la respuesta de la Liendra, Luisa Castro decidió responderle. A través de sus historias de Instagram, la creadora de contenidos mantuvo su palabra y aseguró que sus declaraciones simplemente fueron parte de un reto.

También criticó el hecho de que su ex siga dando a entender que lo usó para ganar más seguidores en redes.

“Si uno va a hablar de algo primero lo tiene que aplicar. Él dice que estamos utilizando todo esto como estrategia para el giveaway y yo quiero aclarar que antes de la transmisión en vivo íbamos muy bien”, puntualizó.

También agregó que en varias oportunidades le han enviado videos de él llorando. “Me parece mal porque estoy cansada de que me manden videos en los que él está llorando porque yo lo dejé. Todo el tiempo ha hecho ese tipo de cosas y yo no he salido a llorar o a decir: ‘¡no me utilicen!’. Si eso le sirve, hágalo”, dijo.

“Siempre voy a estar agradecida con él por todo lo que me enseñó y por lo que crecimos juntos, porque de eso se trata una relación, de aportarse lo que más se pueda el uno al otro y hasta el momento que se pueda. Pero una cosa es la gratitud y otras es tú por eso ir a permitir cosas que no van o seguir en una relación que no va” reflexionó.

La colombiana también aseguró que cuando terminó su relación con La Liendra le hizo saber su opinión de él en la cama.