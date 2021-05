Paula Ágredo, la joven caleña que se recupera tras perder parte del cráneo en un accidente en bicicleta

El día 2 de febrero una joven oriunda de Cali llamada Paula Ágredo vivió una experiencia que le ha cambiado la vida. Al salir del trabajo, salió a dar un paseo en bicicleta con un amigo y sufrió un aparatoso accidente que para los médicos, resultaría fatal.

Ágredo, de 21 años, asegura que no recuerda los detalles del trágico suceso. Su amigo fue quién llamó a su mamá para contarle que estaba en el suelo y que no se movía. Luego fue trasladada a la Clínica del Valle de Lili donde inmediatamente fue llevada a cuidados intensivos, según detalla Infobae.

Parte de su cráneo se vio comprometido en el accidente, por lo que según la ciencia médica la joven no iba a sobrevivir. En el caso de hacerlo, tendría graves problemas motores, para hablar e incluso para escribir.

Sin embargo, Paula Ágredo ha comprobado en carne propia que los milagros son posibles. Pese a que perdió una parte considerable de su masa encefálica, contra todo prónostico se está recuperando.

Paula Ágredo se recupera contra todo prónostico

La caleña no solo sobrevivió al terrible accidente, actualmente se encuentra en recuperación tras someterse a varias cirugías sin ningún tipo de secuela. Es muy activa en sus redes sociales sobre todo en Instagram donde ya alcanzó más de 71.000 seguidores.

A través de esa plataforma, contó que pese a que todo está saliendo muy bien, en el suceo perdió parte de su cerebro por lo que temporalmente pérdió parte del lado derecho de su cráneo.

“Perdí mucha masa encefálica, me quitaron parte de mi cráneo y me lo colocaron en el abdomen bajo para recuperarlo”, contó en un video donde cuenta a sus seguidores los detalles de su accidente.

“Sin duda, esta ha sido la prueba más grande de mi vida (casi me cuesta la vida, de hecho) y hoy solo sé que Dios me tiene aquí con un propósito y con grandes bendiciones, me siento la mujer más amada de la tierra y eso es increíble”, escribió Paula Ágredo en uno de sus post recordando sus días en la clínica.

La parte de su cráneo ya fue reinsentada en su cabeza

Pese a que Paula Ágredo no sabía cúanto tiempo estaría ‘Rigo’ en su abdomen (así llamó a la parte de su cráneo), el pasado jueves volvió a su lugar. Tras una dolorora cirugía, la caleña dio la gran noticia de que se está recuperando muy bien.

“¡Lo logramos! Siento más gratitud que nunca. ¡Gracias a Dios! Estoy muy feliz, y aunque tengo mucho dolor, sé que es parte del camino. Me siento bendecida por poder continuar aquí confirmándoles que la vida es maravillosa”, escribió a través de Instagram tras la éxitosa operación.

También, aprovechó la oportunidad para agradecer al equipo de la fundación Valle del Lili. Según ella, le salvaron la vida y se la devolvieron de nuevo.

“Nunca dejen de creer y recuerden que cuando más oscuro se ponen es porque ya va a amanecer”, agregó en su publiación que tiene más de 34.100 ‘likes’.

“Eres fuerte Pau, que te recuperes pronto y nos sigas llenando de inspiración”, “qué felicidad ver todo el camino que has recorrido y los avances obtenidos en tan poco tiempo, “eres una muestra de que todo en la vida es cuestión de actitud, fe y ganas de salir adelante”, y “eres una campeona de Dios” fueron algunos de lo smensajes de sus seguidores.

En su más reciente públicaciónpublicación, la caleña se siente fuerte tras su primera salida al parque después de la operación. “Hoy, 4 Días después de mi cirugía dí mi primera vuelta por el parque, puede parecer poco, pero para mí fue un gran triunfo poder hacerlo y me sentí bendecida y agradecida con Dios por tanto”, aseguró.