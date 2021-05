Daneidy Barrera más conocida como “Epa Colombia”, a pesar de los obstáculos, no se rinde. Y le está yendo muy bien. ‘Epa Colombia’ está en la búsqueda de un profesor de inglés

Y es que su empresa de keratinas sigue creciendo como espuma, hace poco contó que además de la empresa, el carro, la camioneta y el apartamento que compró, adquirió un furgón para repartir sus productos en las distribuidoras.

Condujo su nuevo vehículo a la salida del concesionario, recordando que todo se puede y callando a los que dudaban de ella.

“Amiga, nunca pare de soñar, nunca pare de luchar. Hay grandes oportunidades para tu vida. A mí me decían viciosa, que no lo iba a lograr, que no tenía estudio, y vea”, dijo ella, con gran orgullo.

Daneidy ha tenido tal éxito, que estaba pensando en acciones de beneficencia. Esto, para compartir las ganancias que le ha dejado su empresa.

Sin embargo continúa con su idea de expandir el negocio a los Estados Unidos, por esa razón en los últimos días dijo que está en la búsqueda de un profesor que le enseñe idiomas.

Y es que próximamente se irá del país y por lo tanto busca una persona que le enseñe inglés, a la que promete pagarle muy bien.

“Estoy buscando a alguien que me enseñe inglés, lo pago re bien. Le pago bien a la persona que me enseñe a hablar inglés. Me voy a desaparecer de aquí, me voy a ir”, contó Daneidy Barrera en la red social.

Al mencionar su viaje al extranjero, explicó que está a la espera de que su situación penal se resuelva en las próximas semanas. Cabe recordar que ella fue procesada luego de que destruyera algunas estaciones de Transmilenio durante protestas que tuvieron lugar hace varios años.

“Le dije al presidente Iván Duque: ‘Eh, mi papá. Necesito que me quite los delitos para poder irme del país. Necesito que me quite los delitos para irme”.

Además dijo que:

“Ya casito me hacen la última audiencia. Si no, yo mando eso para la Corte Suprema, pero me quitan mis delitos y me voy. Me voy, felicítenme. Me voy por allá a otro ambiente, para pasarla chimba en otro lado. Créanme que estoy muy feliz”.

‘Epa Colombia’ y el empleo

Daneidy insiste en invitar a los empresarios a contratar a gente sin experiencia.

Esto generaría más empleo en el país, afirmó.

“Las empresas en Colombia deberían darle la oportunidad a personas que no tienen experiencia. Todos mis trabajadores no tienen experiencia y yo les quise dar la oportunidad de que salieran adelante. Denle la oportunidad, empresarios, de aceptar personas con estudios, sin estudios”, expresó.

