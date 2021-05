Alejandro Riaño niega ser seguidor de Gustavo Petro: “No creo que sea la solución, debe haber un nuevo líder”

Desde que iniciaron las protestas en Colombia debido a la reforma tributaria que buscó implementar el gobierno de Iván Duque, otros políticos como Gustavo Petro se han “alimentado” del descontento de la población. Sin embargo, hay artistas como Alejandro Riaño que consideran que el actual senador no es una opción pertinente para la silla presidencial.

El comediante y actor ha destacado por algunas acciones activistas para favorecer los derechos sociales, además, a través de su personaje ‘Juanpis González’ critica la realidad actual de Colombia y a quienes forman parte de ella. Asimismo, dejó claro cuál es su tendencia política.

Alejandro Riaño no está con Duque… tampoco con Petro

En una entrevista para W Radio, el humorista señaló que su gusto político no se inclina hacia el mandato del presidente Duque, pero tampoco hacia el del opositor Gustavo Petro.

“No me gusta ni de un lado ni del otro. Por eso es que me critican, que el tibio, pero es que no veo ni me gustan. Entonces si no le gusta el Duque le tiene que gustar Petro, tampoco me gusta, no creo que sea la solución”, expresó Alejandro Riaño.

Asimismo, consideró que en Colombia “debe haber un nuevo líder (…) Son los mismos (políticos) calentando sillas y ganando un millón de pesos diarios. Y ahora ni calientan silla porque están es en sus casas mientras la gente se está muriendo en la calle”.

Consultado por su motivación para meterse en la política, el artista con más de 1 millón en su cuenta de Instagram, expuso que “jamás en la vida” se ha interesado por un cargo a diputado, gobernador ni mucho menos presidente. “No sé sobre esos trabajos y la verdad hago más desde afuera, no es necesario adentrarme a ese mundo”.

Alejandro junto a su esposa Marialejandra Manotas. Foto: Instagram @alejandroria

Quién es el líder que necesita Colombia, para Alejandro Riaño

Para Alejandro Riaño, el mandatario que en este momento quieren todos los colombianos es “un líder que oiga a la comunidad, a la gente”.

“Creo que Colombia desea paz. Estamos cansados de la violencia, de llegar a una comida y no poder tocar el tema político porque te agarras con tu mamá, con el hermano, con el tío”, dijo el también actor.

En su trabajo como comediante, finalmente expuso que “el humor es una herramienta superpoderosa para que el país se conscientice con la situación. Tengo un equipo que trabaja con mucho amor”.

Gustavo Petro apoyó comentario de Epa Colombia

Hace algunas semanas, el ex candidato presidencial reapareció en sus redes sociales, pero no para lanzar comentarios negativos contra el gobierno de Duque. En su lugar, le pareció que el pensamiento de la influencer Epa Colombia era el más certero.

“Amiga, nos gobierna un grupo de bobos con poder”, fue el comentario de la también empresaria. Petro le hizo RT agregando un mensaje: “Nadie en el establecimiento de la prensa diría una frase como esta. Pero hay que decirlo. Es una verdad histórica y contundente”, puntualizó.

Amiga, nos gobierna un grupo de bobos con poder. — Epa Colombia 🇨🇴 (@iEpaOficial) April 28, 2021

Pese a que la pólemica Epa Colombia y el senador no tengan mucho en común, la línea de pensamiento sobre los últimos hechos en Colombia al parecer es la misma. A través de su cuenta de Instagram, Petro compartió el mensaje de él y de Epa Colombia.